¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ØPARADE¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë7¿Í¤Î¿Íµ¤¼Ô¤¿¤Á¤¬¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç»ïÌÌ¤òÌöÆ°¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ß¤ß¤æ¡¢¾¾ËÜÆü¸þ¡¢ËÅÄ¥ë¥Ê¡¢»³ËÜÛÙ¡¢ÀîÆ»¤µ¤é¡Ä¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡ª
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Î¾®¤µ¤Êµð¿Í¡¦´ß¤ß¤æ¡¢HKT48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Î½÷¿À¡É¾¾ËÜÆü¸þ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËÅÄ¥ë¥Ê¡¢PP¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤ÎÄ¶¿·À±¡¦»³ËÜÛÙ¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥°¥é¥Ó¥¢¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ëÀîÆ»¤µ¤é¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
´ß¤ß¤æ¡Ê¤¤·¡¦¤ß¤æ¡Ë¡¿2·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹145cm¡£2020Ç¯¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢½é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×¤Ë²ÃÆþ¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Øtinto¡Ù¤òÈ¯Çä¤·½ÅÈÇ½ÐÍè¡£¸ø¼°X¡§@miyu_kishi0213¡¡¸ø¼°Instagram¡§@miyu_kishi0213
¾¾ËÜÆü¸þ¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡Ë¡¿2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÈÄ¹165cm¡£2016Ç¯¤ËHKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¡¢½é¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¼ñÌ£¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ØÏ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£¸ø¼°X¡§@hinata__1211¡¡¸ø¼°Instagram¡§@matsumoto_hinata
ËÅÄ¥ë¥Ê¡Ê¤È¤è¤À¡¦¤ë¤Ê¡Ë¡¿2002Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹161cm¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢2019Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAND CaaaLL¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£º£Ç¯¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¥·¡¼¥·¥å¥Ý¥¹¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¸ø¼°X¡§@Runa_Toyoda0717¡¡¸ø¼°Instagram¡§¡÷runstagram_717
»³ËÜ ÛÙ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë¡¿8·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÈÄ¹158cm¡£2021Ç¯¤Ë¡Ö½éÂå¥ß¥¹SPA¡ª¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ºòÇ¯12·î¤«¤éPP¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ë½êÂ°¤·¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°X¡§@yamamoto_shio
¸ø¼°Instagram¡§@yamamoto__shiori
ÀîÆ»¤µ¤é¡Ê¤«¤ï¤ß¤Á¡¦¤µ¤é¡Ë¡¿2005Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹157Ñ¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù½Ð±é¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢³Æ»ï¤òÀÊ´¬¡£23Ç¯¤Ë²þÌ¾¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥É¥é¥Þ¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø½ã¾ð¥À¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¸ø¼°X¡§@hunny_214¡¡¸ø¼°Instagram¡§@hunny_214
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î15¡¦22Æü¹æ