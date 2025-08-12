ザ・たっち、おしゃれに撮ろうとしたらなぜか“不気味”に「世にも奇妙な物語っぽい」「ホラー（笑）」
双子のお笑いコンビ、ザ・たっち（たくや・かずや）のかずや（42）が11日、自身のXを更新。なぜか“不気味”になってしまったたくや（42）との2ショットを公開した。
【写真】おしゃれに撮ろうとしたらなぜか“不気味”になったザ・たっち2ショット
かずやは「オシャレな写真撮ろうと思っただけなのに不気味な写真になっちゃっう。 それが双子」とコメントし、カーブミラーに写るたくやと自身の2ショットをアップ。背景に写る森や不穏な天気などが相まって不気味な雰囲気に仕上がっている。
この投稿がXでバズり、“ホラー映画”のポスター風画像など写真にタイトルをつけたコラージュ画像が作られたほか、「世にも奇妙な物語っぽい」「…お分かりいただけただろうか…」「ホラー（笑）」などのコメントが集まっていた。
