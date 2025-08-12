原日出子「久しぶりに家族3人揃って晩御飯」 冷蔵庫の食材で作った本格料理を披露「冷蔵庫にあったもの…にはとても思えません」「野菜たっぷりでヘルシー」
俳優の原日出子（65）が11日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに 家族3人揃って晩御飯 冷蔵庫にあったもので 3品作りました」と書き出し、手作り料理の写真を公開した。
原は続けて「またまた作り過ぎw」とコメントしつつ、「成城石井の ミニハンバーグの買い置きがあったので 色々お野菜と カットトマトで 煮込みハンバーグ。茄子としし唐の 胡麻味噌炒め。ズッキーニとジャガイモとしめじの グラタン。ナチュールの サッパリ白ワインと一緒に 美味しく頂きました」とメニューを紹介し、おいしそうな料理の写真をアップ。
この投稿にファンからは「いつか、およばれにいきたいなぁ〜 見習いたいです」「冷蔵庫にあったもの…にはとても思えません 相変わらずどれも美味しそうですね」「野菜たっぷりでヘルシー！」「日出子さんほんと料理上手ですね いつもサッサっと、羨ましいです」「冷蔵庫にあった食材でこんなご馳走が作れるなんて、さすが料理の天才ですね」「どのお料理も、とっても美味しそうです」などの声が寄せられている。
