タレントの熊田曜子（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。3人の娘とプリキュアのイベントに行ったことを報告し、家族4ショットを公開した。

「『キミとアイドルプリキュア ドリームステージ』に行って来たよ」と書き始めた熊田。「小学校1年生の三女はまだプリキュア好き。ママは長女の頃から始まりプリキュア歴13年目」であることを明かした。

「今期のプリキュアはアイドルだからステージもより華やかで推し活しやすい」と続け、「グッズを買ったりハイタッチ券も購入して最初から最後まで楽しんだよ」と振り返った。

「ダンサーさんのダンスは遠くからでもキレッキレだし、誰がセリフを言ってるか動きで分かるし、照明やマッピングを使ったしかけや

早着替えも一瞬で、めちゃくちゃ面白かった」とステージの感想を述べ、「子供たちがプリキュア卒業するまでママも思いっきり一緒に楽もう」と締めくくった。

熊田は2012年に会社経営者と結婚し、同年に第1子長女、15年に第2子次女、18年に第3子三女を出産。23年4月に離婚が成立したことを発表した。