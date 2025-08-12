北海道で最大震度3の地震 北海道・清里町、浦幌町、更別村、十勝大樹町、釧路市、標茶町、白糠町、標津町
12日午後6時11分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、北海道の清里町、浦幌町、更別村、十勝大樹町、釧路市、標茶町、白糠町、それに標津町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□北海道
清里町 浦幌町 更別村
十勝大樹町 釧路市 標茶町
白糠町 標津町
■震度2
□北海道
帯広市 音更町 十勝清水町
芽室町 幕別町 十勝池田町
豊頃町 本別町 中札内村
広尾町 釧路町 厚岸町
浜中町 鶴居村 安平町
むかわ町 新冠町 新ひだか町
浦河町 様似町 えりも町
鹿追町 新得町 足寄町
弟子屈町 別海町 根室市
■震度1
□北海道
網走市 美幌町 斜里町
大空町 士幌町 中標津町
羅臼町 白老町 厚真町
上士幌町 陸別町 札幌北区
札幌東区 札幌白石区 札幌清田区
江別市 千歳市 北広島市
函館市 南富良野町 北見市
置戸町 紋別市 遠軽町
湧別町 日高地方日高町 平取町
□青森県
平内町 外ヶ浜町 八戸市
野辺地町 七戸町 六戸町
東北町 六ヶ所村 おいらせ町
五戸町 青森南部町 階上町
むつ市 東通村
□岩手県
盛岡市 軽米町
