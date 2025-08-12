TBS NEWS DIG Powered by JNN

12日午後6時11分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の清里町、浦幌町、更別村、十勝大樹町、釧路市、標茶町、白糠町、それに標津町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□北海道
清里町　浦幌町　更別村
十勝大樹町　釧路市　標茶町
白糠町　標津町

■震度2
□北海道
帯広市　音更町　十勝清水町
芽室町　幕別町　十勝池田町
豊頃町　本別町　中札内村
広尾町　釧路町　厚岸町
浜中町　鶴居村　安平町
むかわ町　新冠町　新ひだか町
浦河町　様似町　えりも町
鹿追町　新得町　足寄町
弟子屈町　別海町　根室市

■震度1
□北海道
網走市　美幌町　斜里町
大空町　士幌町　中標津町
羅臼町　白老町　厚真町
上士幌町　陸別町　札幌北区
札幌東区　札幌白石区　札幌清田区
江別市　千歳市　北広島市
函館市　南富良野町　北見市
置戸町　紋別市　遠軽町
湧別町　日高地方日高町　平取町

□青森県
平内町　外ヶ浜町　八戸市
野辺地町　七戸町　六戸町
東北町　六ヶ所村　おいらせ町
五戸町　青森南部町　階上町
むつ市　東通村

□岩手県
盛岡市　軽米町

