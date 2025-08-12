¹õÌÚÆ·¤µ¤ó¤¬ÊõÄÍÆ±´üÅé¤à¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê»³¤ÎÃæ¤Ç¡×½é°ÖÎî
¡¡Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊõÄÍ²Î·àÃÄ½Ð¿È¤ÎËÌ¸¶ÍÚ»Ò¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦µÈÅÄÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¡áÅö»þ¡Ê24¡Ë¡á¤ÈÆ±´ü¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¹õÌÚÆ·¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤ò½é¤á¤Æ°ÖÎîÅÐ»³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ö¸Î¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ºÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢40Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤¿¤È¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê»³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Î67´üÀ¸¤ÇÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¹Ö»ÕÊ¸·îÎè¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤ä¼«±Ä¶È¾®²µ½÷¹¬¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤é¤È¡¢Èøº¬¤ËÎ©¤Ä¡Ö¾ºº²Ç·Èê¡×¤ËÀþ¹á¤ò¼ê¸þ¤±¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£ËÌ¸¶¤µ¤ó¤ÎÊèÉ¸ÉÕ¶á¤ÎÀÐÈê¤òÃúÇ«¤Ë¿¡¤¤¤¿¸å¡¢ÊèÉ¸¤Ë¥¹¥ß¥ì¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò¶¡¤¨¤ë¤È¡¢ÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢²»³Ú³Ø¹»¤Î¹»²Î¤òÈøº¬¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¸·î¤µ¤ó¤ä¾®²µ½÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ç´Å¤¨¤óË·¡£Æ±´ü¤Ç°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÅØÎÏ²È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö40Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬ÅÐ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í³Èþ¤Á¤ã¤ó¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Èà½÷¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£