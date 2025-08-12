先月行われた全県中総体・陸上競技の4×100メートルリレーを東北中学新記録で優勝し、先週の東北大会も制した秋田東男子陸上部が、秋田放送を訪れました。



チームワークが最大の特長だというリレーメンバーは、全国中学校体育大会＝全中に向けて意気込みを語りました。



秋田東は、先月行われた全県中総体・陸上競技の4×100メートルリレーを東北中学新記録で制しました。さらに、先週福島で開かれた東北大会でも大会新記録で優勝、全中での活躍が期待されています。佐々木陽斗選手「けっこう速い人が集まってくるのでちょっと不安ではありますけど、3人とも速いのでたぶん1位で来てくれると思うのであとは逃げるだけなので大丈夫です」工藤陽仁選手「さらに秋田県記録を更新してそしてまた41秒、中学校日本記録更新してまた伝説になれたらいいかなと思います」秋田東リレーメンバーは、沖縄で開催される全中に向けて3日後の15日金曜日に秋田を出発します。4×100メートルリレーの予選は18日月曜日、決勝は20日水曜日です。「41秒出して日本記録を更新して優勝してきます、セイ！」