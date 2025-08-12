アメリカ・ミネソタ州にあるロチェスター市の訪問団が県内を訪れています。



広島の平和記念式典に参列した後、秋田入りした訪問団。



秋田市では、日本文化を存分に体験しました。



けさ。



秋田市役所は、歓迎ムードに包まれていました。



沼谷市長

「ナイストゥーミーチュー。アイムメイヤーオブアキタシティ（私は秋田市長です）」

ロチェスター市・キムノートン市長

「センキュー」





市役所の職員などから手厚い歓迎を受けたのは、アメリカのミネソタ州にあるロチェスター市から来た訪問団20人です。30年余り前の交流事業がきっかけで行われた、今回の秋田市への訪問。国際交流に力を入れるキム・ノートン市長の就任に伴い、久しぶりの訪問が実現しました。沼谷市長は、「戦後80年の今年、“日本で最後の空襲”があった秋田市を訪問してくれたのは、意義深いこと。今後の交流の第一歩になれば」とあいさつしました。その後、訪問団は、茶道を体験。初めて触れる日本文化は、少し、ほろ苦かったようです。記者（秋田犬のぬいぐるみを指して）「ワッツザーネーム？」訪問団の1人「アキタ！」記者「お茶はどうだった？」訪問団のメンバー「おいしかったけど、熱くて苦かった」「茶道体験はとても良かった。これまで触れたことのない文化を体験できて、最高の思い出になった」「このような美しい町に来られてうれしい。私はロチェスター市の職員なのですが、訪問団の一員として秋田に来て、学んだことを持ち帰ることができて、光栄」13日は、仙北市と男鹿市を回る訪問団。多くの思い出や学びを胸に、14日に日本を離れることになっています。