アメリカ・ミネソタ州ロチェスター市の訪問団が秋田へ 30年余り前の交流事業がきっかけ 日本文化を存分に楽しむ 秋田市
アメリカ・ミネソタ州にあるロチェスター市の訪問団が県内を訪れています。
広島の平和記念式典に参列した後、秋田入りした訪問団。
秋田市では、日本文化を存分に体験しました。
けさ。
秋田市役所は、歓迎ムードに包まれていました。
沼谷市長
「ナイストゥーミーチュー。アイムメイヤーオブアキタシティ（私は秋田市長です）」
ロチェスター市・キムノートン市長
「センキュー」
30年余り前の交流事業がきっかけで行われた、今回の秋田市への訪問。
国際交流に力を入れるキム・ノートン市長の就任に伴い、久しぶりの訪問が実現しました。
沼谷市長は、「戦後80年の今年、“日本で最後の空襲”があった秋田市を訪問してくれたのは、意義深いこと。今後の交流の第一歩になれば」とあいさつしました。
その後、訪問団は、茶道を体験。
初めて触れる日本文化は、少し、ほろ苦かったようです。
記者
（秋田犬のぬいぐるみを指して）「ワッツザーネーム？」
訪問団の1人
「アキタ！」
記者
「お茶はどうだった？」
訪問団のメンバー
「おいしかったけど、熱くて苦かった」
「茶道体験はとても良かった。これまで触れたことのない文化を体験できて、最高の思い出になった」
「このような美しい町に来られてうれしい。私はロチェスター市の職員なのですが、訪問団の一員として秋田に来て、学んだことを持ち帰ることができて、光栄」
13日は、仙北市と男鹿市を回る訪問団。
多くの思い出や学びを胸に、14日に日本を離れることになっています。