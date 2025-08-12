宝塚・星組退団者4人が一挙インスタ開設！ “5つ”のカップ写った写真にファン歓喜「幸せな匂わせ」「ドキドキ止まらん」
8月10日（日）に宝塚歌劇団を退団した元星組娘役の白妙なつ、紫りら、二條華、都優奈が、8月12日（火）にInstagramを開設。ファンへの感謝をつづったほか、5つのドリンクカップが写った写真も併せて投稿しており、ファンの間で“匂わせ”では？と盛り上がっている。
【写真】ファンの間で盛り上がっている、匂わせ（？）写真
■「＃アダルトハーレム」に注目
8月10日（日）に元星組トップスターの礼真琴とともに退団した白妙、紫、二條、都が同日に個人Instagramを開設。
それぞれ「在団中は、たくさんたくさんあたたかなお心を寄せてくださりありがとうございました。第二章、また自分の人生輝かせていきます」（白妙）、「17年間沢山の愛と幸せをありがとうございました」「これからはInstagramを通して、交流していきたいなと思っております！」（紫）、「在団中、応援してくださった方 お心を寄せてくださった方 たくさんの愛をありがとうございました」「これからは、Instagramを通してわたしの好きなことを発信します」（二條）、「在団中はたくさんのご声援をありがとうございました」「これからInstagramを通して皆様と時間を共有していきたいと思います」（都）とファンへの感謝とともにInstagramの開設を報告し、退団2日目で新たなスタートを切った。
また4人共通して投稿には「＃アダルトハーレム」という謎のハッシュタグが。白妙のコメント欄には同期で大千秋楽のお花渡しにも駆けつけた如月蓮が「アダルトハーレムって何？笑笑」とコメントを寄せているが、SNSでは「礼さんを囲んだオトナジェンヌってことなのかな？」「星組退団者の皆さん面白すぎるww」「琴さんを囲む４人の退団同期のことかｗｗ」と8月10日の星組退団者が礼以外娘役だったゆえのハッシュタグではないかと推測されている。
また紫と二條のポストと都のストーリーズには、5つのドリンクカップが並んだテーブルの写真が投稿されている。紫は投稿で「卒業して2日目を過ごしています」「まだ皆んなと一緒に過ごしているからなのか、卒業したと言う実感があまりないのですが。。。」とコメント。SNSでは「ドリンク5つってそういうことだよね」「礼さんもいらっしゃるな...！？」「こんな幸せな匂わせあるんだ」「ドキドキ止まらんよ」と礼の存在を期待する声で盛り上がっている。
ちなみに、礼の前に星組トップスターを務めた紅ゆずるは、退団を祝うInstagramの投稿で「まこっつぁんのお写真使わせていただくのはもう少し後になる。ということで」とコメント。礼の再出発が見られるのはもう少し先のことになるようで、5人の次なる一歩に期待がかかる。
引用：「白妙なつ」Instagram（＠natsu.shirotae_725）、「紫りら」Instagram（＠rirarira_murasaki）、「二條華」Instagram（＠hana_nijo）、「都優奈」Instagram（＠yuna_miyako）
