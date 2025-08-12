「ローソン」×洋菓子ブランド「シーキューブ」がコラボ！ ティラミススイーツ4品を展開
「ローソン」のスイーツブランド「Uchi Cafe」と洋菓子ブランド「シーキューブ」の初コラボスイーツが、8月19日（火）から全国の「ローソン」店舗で発売される。
【写真】「くちどけティラミスクレープ」もおいしそう！ 「シーキューブ」コラボスイーツ全4品
■30年以上愛される「ティラミス」をアレンジ
今回登場するのは、「シーキューブ」の代表商品で、創業当初から30年以上作り続けられている「ティラミス」風にアレンジされたスイーツ4品。
「ティラミスコーヒーゼリー」は、コーヒーとミルクの2種類のゼリーの上に、カフェラテソースとティラミスクリームをのせて仕上げた、ティラミス風味のゼリーが楽しめる新感覚の一品だ。
また、マスカルポーネ入りホイップクリーム、ミルクホイップ、コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジをクレープ生地で包んだ「くちどけティラミスクレープ」は、食感のアクセントにアーモンドクランチを加えた食べ応え抜群のスイーツ。
さらに、歯切れの良いもっちりとしたチョコどらやき生地にチーズクリームとコーヒーペーストを閉じ込めた「ティラミスどらもっち」と、コーヒーシロップを染み込ませたケーキ生地の中に2種類のクリームをたっぷり詰めた「ティラミスクッキーシュー」も並び、長年愛される「ティラミス」の味を新たな形や食感で楽しめるラインナップがそろう。
