¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤¬¡¢Êì¹»¤ÎÀ»ÃÏ½éÀï¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¹»Ò¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ±ÛÅµ»Ò(º´²ì¸©½Ð¿È)¡£¡Öº´²ìËÌ¡¢¹Ã»Ò±à½éÀï¡¢¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿‼︎±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿‼︎¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ ¤¤¤¤»î¹ç¡¡Ç´¤ê¶¯¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤¡ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¡¦ÀÄÍõÂÙÅÍÀï¤Î¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÎÙ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³°ÌîÀÊ⁈¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¡ÖOG¤Î¶À¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¡×¡Ö¹Ã»Ò±à¤Þ¤Ç±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ±Û¤Ï¡¢2003Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤³¤³¤í¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ëö±Ê¤³¤³¤í(Ä«ÁÒ¤³¤³¤í)¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡£º´²ìËÌ¤Ï15Æü¤Î2²óÀï¤Ç¡¢ÌÀË¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£