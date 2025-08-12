『ちいかわ』8巻、11．21頃発売決定！ 特装版は「島編」初の豪華なグッズ付き
イラストレーターのナガノが手掛ける『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』の最新第8巻が11月21日（金）頃に発売決定。2023年3月よりX上での公開時から話題沸騰し、単行本化を待ち望む声が絶えなかった本シリーズ最大の長編「島編」が収録される。
【写真】＜オリに入れてなんかずっと暗いとこ＞ 特装版に付いてくる、不穏すぎる「島編」初のグッズ
■グッズはこれまでで一番豪華
今回発売されるのは『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（8）』と『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（8）なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』。
最新第8巻には、2023年3月からX上で公開された、本シリーズ最大の長編「島編」が収録される予定で、今まで登場してきたキャラクター勢ぞろいの作品となっている。
物語のきっかけとなるのは、＜島での簡単な討伐に成功すると100倍の報酬がもらえる＞と書かれたチラシ。さらに限定島ラーメンや甘いもの、辛いものすべて無料で提供されるという条件も記されており、ちいかわたちは船に乗り“島合宿”へ行くことになる。しかし待ち受けていたものは、想像を超える大混乱で…というストーリーだ。
特装版には「島編」キャラクターたちを初めてグッズ化した「なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX」が付属。これまでの『ちいかわ』特装版の中で一番豪華なグッズになったそうで、「島」のエピソードにちなんだ、特大ボリュームのふせんブックや特製ノートには、手に取らないと分からない「ひみつ」の仕掛けがあるという。さらに、ナガノ描き下ろしイラストを箔押しした豪華な仕様だそうだ。
また表紙イラストは発表されておらず、今後公開される模様。これまでちいかわ、ハチワレ、うさぎ、くりまんじゅう、モモンガ、シーサー、ラッコの順で表紙を飾っており、誰が選ばれるのか気になるところだ。
加えてナガノによる『くまのむちゃうま日記』の第2巻も同時期に発売予定だ。
