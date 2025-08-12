約900万円！ めちゃ豪華なホンダ「“4人乗り”オデッセイ」に反響あり！ 「内装がスゴい！」「送迎してもらいたい…」の声も！ 斬新すぎる「超高級ミニバン」中国仕様とは！

めちゃ豪華なホンダ「“4人乗り”オデッセイ」とは！

ホンダの人気ミニバン「オデッセイ」は2023年末に待望の日本市場復活を遂げましたが、同車の生産国である中国には特別なモデルが存在します。

一体どのようなオデッセイなのでしょうか。

「オデッセイ」の4人乗りモデルがある！

【画像】超カッコいい！ これが「“4人乗り”オデッセイ」です！

特別なオデッセイは「エリートエディション」という4人乗り仕様。最大の特徴は、3列目シートを取り払い、後席空間を最大限に広げた斬新なレイアウトにあります。

前席と後席の間は大型テレビが備えられたパーテーションで完全に隔てられ、後席は、移動中のプライバシーが守られるショーファーカー仕様となっているのです。

足元には専用カーペットが敷かれ、静粛性を高める二重構造の防音ガラスを採用。後席は、電動オットマン付きの独立した大型キャプテンシートが備わり、「走るVIPルーム」と呼ぶにふさわしい、プレミアムな空間が広がります。

内装だけではなく、エクステリアも標準モデルとは一線を画したもの。メッキ加飾が施された専用のハニカムグリルや立体的な17インチアルミホイール、そして特別なエンブレムが与えられ、特別な存在感を放っています。

特別装備が盛りだくさんなオデッセイ エリートエディションの中国での価格は43万9800元。日本円で約910万円という高額車で、現地の標準モデル（約487万円〜）と比べると2倍近い価格が設定されています。

そんな、中国の豪華なオデッセイについて日本のユーザーも注目しており、ネット上ではさまざまな反響が見受けられます。

「アルファードよりオラオラしていない、スッキリしたデザインは好み！」「内装がスゴい！ 豪華さがハンパない！」「こんなクルマで送迎されてみたい…」など、スペシャルな内装に興味を持つ声が多く上がりました。

※ ※ ※

この4人乗り仕様のオデッセイが日本で販売される予定はありませんが、トヨタ「アルファード」や日産「エルグランド」といった他社の高級ミニバンには4人乗り仕様が用意されています。

もし日本市場での注目がさらに高まれば、豪華な4人乗りオデッセイが日本に上陸する日が来るかもしれません。