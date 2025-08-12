借金2000万、離婚後も寄生…。「毒親」が死んでも迷惑をかけ続ける理由とは？
■父の死から10年、家族の壮絶な過去が明らかに
主人公のゆーとぴあさんは、父・母・三姉妹の5人家族の中で次女として生まれました。
29歳の時に父を亡くしますが、死後10年たっても、父の骨はお墓に入れてもらえないまま。いまだに父が成仏されない理由が、過去のエピソードとともに明かされていきます。
■ギャンブル依存症、2000万円の借金、家を売却、そして離婚…
ギャンブル依存症で、常に借金があった父。仕事はしていたけれど、お金があったら家に帰って来ず、家にはお金を入れない有様。そのため夫婦喧嘩も絶えませんでした。
思いがけない娘の言葉に、謝る母。でも、どんなに父が迷惑をかけても、離婚は選択しませんでした。
ところが、ゆーとぴあさんが高校生の頃、父がつくった借金が2000万円にも膨れ上がり、当時住んでいた家を売ることに。ついに離婚を決め、母と三姉妹はおんぼろのアパートに住むことになりました。
しかし、しばらくすると、父がゆーとぴあさんたちが住んでいたアパートを探し出し、家に寄生するように…。
■財布からお金が無くなる!? 3万円を盗んだ犯人は？
離婚して5年。おばあちゃん（父の母）の「また家を建ててあげるよ」の一言で状況が一変し、売却した家の隣に新居を建設することになりました。
父とは再婚せず別居という形で、新居に住むことになった母と三姉妹。ある日、ゆーとぴあさんは自分の財布から3万円が無くなっていることに気がつきます。
それ以降、お金を盗むことは無くなったけれど、しばらくして父はまた新居に住みつくようになりました。
父にお金を盗まれ、ゆーとぴあさんの怒りは爆発。他にもさまざまな出来事が起こり、“結局亡くなっても恨みは消えない。増すばかりである”と振り返っています。
ゆーとぴあさんがいまだに父を許せない理由とは？ぜひ、最初から最後まで漫画を読んでみてください。
こちらはNAPBIZブログに投稿された漫画になります。著者のゆーとぴあさんに、この漫画についてインタビューしてみました。
■作者のゆーとぴあさんへインタビュー
ーこの作品を書こうと思ったきっかけについて、教えてください。
テーマは毒親です。毒親が亡くなったら納骨さえもできない、誰も墓に入れてくれない罪悪感で描きましたが、途中から現在進行で意外なことがあり脱線しました。
ーご両親や親戚とのさまざまな出来事が出てきますが、描いていて一番しんどかったシーンは？
父に何度もお金を盗まれたこと。離婚をしたのに、父が自分たちの住んでいたアパートを探し、一緒に住んでいたこと。
ー作品を描き終えて、父親への思いなど心境の変化はありましたか？
犯した罪への怒りは消えないし、迷惑をかけ続けた人は死んでも迷惑をかけ続ける。怒りは浄化されない。ただひとつ言えるのは反骨精神が養われて、反面教師にできたこと。人生経験や男性を見る目という点ではありがたかったかもしれない。
ー両親や親戚との付き合いに悩んでいる人に向けて、メッセージをお願いします！
お金と女は怖い。亡くなる前に遺言書やエンディングノートを書いてもらって下さい。生前整理も大切！実家の自分の荷物は片付けましょう！
■死後も迷惑をかけ続ける父。その後、さらなる修羅場が勃発!?
その後、結婚し家を出て、新たな生活を歩み始めたゆーとぴあさん。父の死は意外な形で訪れ、その後も怒涛の展開が…。予想外の人物が新たに出現し、追い詰められていく？！ さらなる修羅場から目が離せません！
続きが気になった方は、ぜひ最初からチェックしてみてください。
＞【1話から読む】「10年間納骨していない父の骨」
(たらママ)