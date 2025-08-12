〈船橋・殺人未遂〉「長男を包丁で刺した」…暴力にたえかねた父親（76）の顔には大きなアザ、親族は事件直後「ボケ老人がやっちまった」

送検された容疑者の左目には殴られたような大きなアザができていた--。千葉県船橋市高野台で8月3日午後0時50分頃、閑静な住宅街のなかにある集合住宅の一室で、76歳の父親が同居する52歳の長男を殺そうと背中を複数回刺す事件が起きた。父親はその場で現行犯逮捕され、調べに対して「長男から日常的に暴力を受けていた」と話しているという。

長男の「殺すぞ」頻繁に

逮捕された男は千葉県船橋市高野台にある4階建ての集合住宅の2階に住む無職・古谷隆信容疑者（76）。8月3日午後1時1分ごろ、古谷容疑者から「長男を包丁で刺した」と110番通報があった。

千葉県船橋東警察署の署員が現場に急行。長男が自宅内で血を流して倒れており、古谷容疑者が包丁を所持していたことから、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。

登記簿謄本によれば、古谷容疑者は集合住宅の一室である約70平方メートルの部屋を1991年に購入していた。

船橋東警察署によると、「同居していた2人が口論になり、座っていた長男を背後から自宅にあった刃渡り約15センチメートルの包丁で複数回刺した」という。長男は重傷で意識不明の状態で病院に搬送されたものの、意識は次第に回復し、現在は命に別条はないという。

調べに対して、古谷容疑者は容疑を認めており、「長男からの暴力に耐えられなくなった」と捜査員に話しているという。

警察関係者は「古谷容疑者が長男から日常的に暴力を受けていたと見ており、送検時の殴られた（ような、目の）アザは長男によるものだった可能性が高い」と話す。今後、長男から古谷容疑者への暴力についても事情を聞き、（長男の）立件も視野に入れているという。

事件当日の様子を、同じ集合住宅に住む50代女性がこう語った。

「午前10時ごろ、玄関のドアから外に出て用事を済ませにいこうと外出をしたところでした。『てめえ！』という大きな声が聞こえてきたのです。

いつものように長男がまた怒鳴っているんだろうかと思ったので、通報はしませんでした。午後2時ごろ、アパートに帰ってきてみると規制線が張られていて、ご近所さんに聞いたら『古谷さんが長男を刺してしまった』と聞いた」

複数の住民によれば、古谷容疑者は少なくともここ10年ほどは妻と長男の3人で暮らしていたという。古谷容疑者と長男の関係が悪いことはこの集合住宅では有名だった。母は3～4年前に体調を悪くして、介護サービスを受けていたという。

そのころから、長男が古谷容疑者に対して「殺すぞ」「てめえ！」などと叫ぶ声が聞こえるようになったと話す。

前出の50代女性が続けた。

「ケンカしているのか、一方的にキレているのかわからないけれども、怒鳴り声は週2回くらい。夕方から夜にかけてがほとんどでした。長男が叫んでいる一方で、古谷さんの声はまったく聞いていません。

私もその大声を初めて聞いたときは、通報したほうがいいのかなと思いました。でも、助けてなどとは聞こえていないから、大丈夫かなと判断しました。それ以降、長男の声を聞くたびに『またいつものか』と思って聞き流していましたね。長男はいつも家にいたし、仕事をしていなかったんじゃないかな」

そして、古谷容疑者のことについて、「ここ数年は見たことがないの。家にこもっていたのかな。だからニュースで見た父の顔があんなにアザだらけになっていることは知らなかった」と明かした。

「あの人が何もなしに刺すわけがない」

別の近隣住民は後悔の念がたえないという。

「事件当日は午後1時過ぎに家に帰ってきた。古谷さんの長男以外の親族が携帯電話で『ボケ老人がやっちまった』と電話で誰かに話していた。そのときは警察がまだいなかったと思う。

夏や冬は窓を閉めていたからあまり聞こえなかったけど、春や秋の窓を開ける季節はよく晩御飯どきに『殺すぞ』『てめえなめてんのか』と聞こえていた。最初は大丈夫かなと心配だった。でも長男の一方的な声だけで、古谷容疑者の言い返す声などは聞こえなかった。

長男の大声が聞こえているとき、たまにドンと鈍い音が聞こえてきた。人が床に倒れる音だったと思う。でもいつものことだからと思って、通報などはしなかった。なので、まさかこんなことになるとは思わなかった。あのとき通報していたら結果が変わったのではないか……」

管理人によれば、古谷容疑者は3～4年前に集合住宅がある地域の自治会長を1年間務めていたという。古谷容疑者について、「古谷さんは大人しい印象だけど、集会の場では意見も述べるし、ちゃんと仕事をしていた印象」と語る。

古谷容疑者と一緒に自治会の仕事をやったことがあるという70代女性は次のように証言する。

「年に一度、自治会の役員メンバーが変わるのですが、住民からの推薦ということで、古谷さんが選ばれました。穏やかな人で、仕事が丁寧なことで印象的です。長年住んでいることから、回覧板に入れる資料はどう作ってどういうふうに回せば良いのか、掃除のローテーション作成など、ここのアパートのことならなんでも知っている感じでした。また、丁寧にいちから私に教えてくれたのです。仕事は十数年前に引退したと聞いており、何をしていたかなどは聞きませんでした」

そして、「あの人は理由なしに人を殺そうとする人ではないんです。きっと息子にも問題があるんです」と訴えた。

「数年前に古谷さんの家から、長男の『殺す』といった叫び声が聞こえると住民の間でうわさになったことがあります。古谷さんの声は私がよく知っていますから、大きな声は古谷さんのものではありませんでした。

それどころか古谷さんの声は一回も聞こえなく、我慢されているのかなと思っていました。次第に古谷さんを見かけなくなり、そして今回の事件が起きました。あの人が刺した背景にはなにかあるはずです。事件に驚きを隠せません」

古谷容疑者の親族にも話を聞いた。事件現場となった一室のインターホンを押すと、40代の男性が玄関の扉を開けた。

「いろいろとバタバタしていて精神的に疲労しているんです。取材には答えられません。騒ぎになってごめんなさい」

玄関口には青色の車椅子が畳んで置いてあり、玄関と通路の段差にはスロープがかけられ、左側には手すりが設置されるなど、バリアフリー化が進んでいる部屋だった。玄関から見て通路奥の部屋には昇降ができる介護ベッドが見えた。

なぜこのような悲惨な事件が起きたのか。解明が急がれる。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班