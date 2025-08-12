「男子高生ミスターコン2025」6エリアの中間速報上位4人ずつ

【モデルプレス＝2025/08/12】“日本一のイケメン高校一年生”を決めるコンテスト「男子高生ミスターコン2025」は8日、SNS審査をスタート。ここでは、10日時点での中間結果を速報する。

【写真】2025年度の“日本一のイケメン高校生”候補者

今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアの投票サイトをオープン。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。

以下、4項目の中間結果。

◆「男子高生ミスターコン2025」北海道・東北エリア／SNS審査中間発表（上位4人）


「ページ閲覧数」1位：大久保昊くん

「X投票数」1位：高橋理央くん

「リポスト数」1位：五十嵐壮大くん

「総合ポイント数」1位：小川永真くん

◆「男子高生ミスターコン2025」関東エリア／SNS審査中間発表（上位4人）


「ページ閲覧数」1位：吹澤輝くん

「X投票数」1位：中川駿人くん

「リポスト数」1位：曽根凌輔くん

「総合ポイント数」1位：今木蓮太郎くん

◆「男子高生ミスターコン2025」中部エリア／SNS審査中間発表（上位4人）


「ページ閲覧数」1位：林梁太くん

「X投票数」1位：倉田琉偉くん

「リポスト数」1位：渡邊絢斗くん

「総合ポイント数」1位：大塩飛玖くん

◆「男子高生ミスターコン2025」関西エリア／SNS審査中間発表（上位4人）


「ページ閲覧数」1位：丸尾尋一郎くん

「X投票数」1位：中林裕雅くん

「リポスト数」1位：西馬圭祐くん

「総合ポイント数」1位：楢崎悠亮くん（※「崎」は正式には「たつさき」）

◆「男子高生ミスターコン2025」中国・四国エリア／SNS審査中間発表（上位4人）


「ページ閲覧数」1位：岡田快士くん

「X投票数」1位：小西皆人くん

「リポスト数」1位：山本力也くん

「総合ポイント数」1位：川津聖善くん

◆「男子高生ミスターコン2025」九州・沖縄エリア／SNS審査中間発表（上位4人）


「ページ閲覧数」1位：大鶴悠也くん

「X投票数」1位：榎田一王くん

「リポスト数」1位：安藤志音くん

「総合ポイント数」1位：富口大夢くん

17日まで審査が行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。SNS審査に加えて「47都道府県代表」も選出する。

なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も同時開催中。

◆「男子高生ミスターコン」とは


「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。

ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。

◆「男子高生ミスターコン2025」今後のスケジュール


今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。

8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり

詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2

（modelpress編集部）

