【中間速報】「男子高生ミスターコン2025」各エリアから暫定上位4人ずつ発表＜日本一のイケメン高校生＞

【中間速報】「男子高生ミスターコン2025」各エリアから暫定上位4人ずつ発表＜日本一のイケメン高校生＞