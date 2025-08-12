【中間速報】「女子高生ミスコン2025」各エリアから暫定上位4人ずつ発表＜日本一かわいい高校生＞
【モデルプレス＝2025/08/12】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」は8日、『投票サイト powered by モデルプレス』をオープンし、SNS審査をスタート。ここでは、各エリアごとの10日時点での中間結果を速報する。
【写真】2025年度の“日本一かわいい高校生”関東エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアの投票サイトをオープン。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレスX投票数」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレスInstagram審査」「自己PR審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。
以下、各エリアの4項目の中間結果。
「ページ閲覧数」1位：結花さん
「X投票数」1位：みうさん
「リポスト数」1位：ここさん
「総合ポイント数」1位：すみれさん
「ページ閲覧数」1位：みなみさん
「X投票数」1位：ゆあきーさん
「リポスト数」1位：ここみさん
「総合ポイント数」1位：ほたるさん
「ページ閲覧数」1位：ほのかさん
「X投票数」1位：みゆうさん
「リポスト数」1位：きずなさん
「総合ポイント数」1位：ののかさん
「ページ閲覧数」1位：らんさん
「X投票数」1位：佐藤やよさん
「リポスト数」1位：ぬくみさん
「総合ポイント数」1位：美聖さん
「ページ閲覧数」1位：このはさん
「X投票数」1位：ももにゃんさん
「リポスト数」1位：れんさん
「総合ポイント数」1位：さいかさん
「ページ閲覧数」1位：ゆめなさん
「X投票数」1位：さららさん
「リポスト数」1位：エナさん
「総合ポイント数」1位：りろさん
17日まで審査が行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。SNS審査に加えて「47都道府県代表」も選出する。
なお“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」も同時開催中。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
今後「女子高生ミスコン2025」は「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/2je9LpO
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年度の“日本一かわいい高校生”関東エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアの投票サイトをオープン。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレスX投票数」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレスInstagram審査」「自己PR審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。
◆「女子高生ミスコン2025」北海道・東北エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：結花さん
「X投票数」1位：みうさん
「リポスト数」1位：ここさん
「総合ポイント数」1位：すみれさん
◆「女子高生ミスコン2025」関東エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：みなみさん
「X投票数」1位：ゆあきーさん
「リポスト数」1位：ここみさん
「総合ポイント数」1位：ほたるさん
◆「女子高生ミスコン2025」中部エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：ほのかさん
「X投票数」1位：みゆうさん
「リポスト数」1位：きずなさん
「総合ポイント数」1位：ののかさん
◆「女子高生ミスコン2025」関西エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：らんさん
「X投票数」1位：佐藤やよさん
「リポスト数」1位：ぬくみさん
「総合ポイント数」1位：美聖さん
◆「女子高生ミスコン2025」中国・四国エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：このはさん
「X投票数」1位：ももにゃんさん
「リポスト数」1位：れんさん
「総合ポイント数」1位：さいかさん
◆「女子高生ミスコン2025」九州・沖縄エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：ゆめなさん
「X投票数」1位：さららさん
「リポスト数」1位：エナさん
「総合ポイント数」1位：りろさん
17日まで審査が行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。SNS審査に加えて「47都道府県代表」も選出する。
なお“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」も同時開催中。
◆「女子高生ミスコン」とは
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
◆「女子高生ミスコン2025」今後のスケジュール
今後「女子高生ミスコン2025」は「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/2je9LpO
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】