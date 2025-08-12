■全国の13日（水）の天気

各地に大雨をもたらした前線は、ようやく弱まる見込みです。中国地方など雲の多い地域はありますが、全国的には晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ午後は、西日本を中心に大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に局地的に激しい雷雨があるでしょう。地盤が緩んでいる所があり、少しの雨でも災害発生の危険度が高まります。危険な崖や斜面には近づかないようにしてください。沖縄の先島諸島には台風11号が接近する見込みです。沖縄では風が強く吹き、うねりを伴う高波に警戒が必要です。

最低気温は、沖縄から関東で26℃から28℃くらいの所が多いでしょう。最高気温は全国的に30℃以上で、西日本では35℃前後まで上がる所がありそうです。熊本は36℃の予想です。こまめに水分や塩分を補給し、できるだけ日差しを避けるなど熱中症対策をしてください。

【予想最低気温】（前日差）

札幌 21℃（-1 真夏）

仙台 23℃（-1 真夏）

新潟 23℃（＋1 真夏）

東京都心 26℃（-1 熱帯夜）

名古屋 26℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（＋1 熱帯夜）

広島 27℃（＋1 熱帯夜）

高知 27℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 27℃（-1 熱帯夜）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

【予想最高気温】（前日差）

札幌 30℃（±0 真夏）

仙台 31℃（＋4 真夏）

新潟 30℃（＋6 真夏）

東京都心 32℃（＋1 真夏）

名古屋 34℃（＋1 真夏）

大阪 34℃（＋1 真夏）

広島 33℃（＋3 真夏）

高知 33℃（±0 真夏）

福岡 35℃（＋2 猛暑日）

鹿児島 34℃（＋1 真夏）

那覇 34℃（＋1 真夏）

■全国の週間予報14日以降、沖縄や九州〜東北南部は晴れる日が続くでしょう。北海道や東北北部は雲の広がりやすい天気が続き、15日は北海道で、18日は北海道や東北北部でも雨が降りそうです。この先、西・東日本を中心に再び暑さが厳しくなり、名古屋や大阪など猛暑日の続く所がありそうです。体温並みの暑さとなる所もあるでしょう。熊本でも連日35℃から37℃くらいの猛烈な暑さとなりそうです。復旧作業などはこまめに休憩を挟み、熱中症に十分ご注意ください。