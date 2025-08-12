¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¡ÖËüÇîµÇ°¸ø±à¡×°ÜÅ¾¤¬ÂçÀ®¸ù¤·¤¿ÍýÍ³¡¡¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë
8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯2025¡£Âçºå²ñ¾ì¤ÏµîÇ¯¤«¤éËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤Î¤¬ÂçÀ®¸ù¡£SNS¤Ë¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢FM802¤ÎÍÎ³ÚÀìÌç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTHE OVERSEAS¡×¤ÈRolling Stone Japan¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤¬¼Â¸½¡£ÈÖÁÈDJ¤Î¿¼Ä®³¨Î¤¤µ¤ó¡¢¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾¤Î¾åÅÄ¾Áï¤µ¤ó¤ÈÃ«ËÜ°¼»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢Âçºå²ñ¾ì¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ç®¤òÂÓ¤Ó¤¿ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¦¹âµ×Âçµ±¡Ë
º¸¤«¤é¿¼Ä®³¨Î¤¤µ¤ó¡¢Ã«ËÜ°¼»Ò¤µ¤ó¡¢¾åÅÄ¾Áï¤µ¤ó
ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿ÍýÍ³
¿¼Ä®¡§¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢Ã«ËÜ¤µ¤ó¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤¬ÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÅÄ¡§ÍÎ³Ú¡¿Ë®³Ú¤òÌä¤ï¤º´ØÀ¾·÷¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢±¿±Ä¤Ê¤É½ô¡¹¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÎÍÎ³Ú¸ø±é¤Ï¥¦¥Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤â¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜ¡§»ä¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢ÍÎ³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬´ØÀ¾¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¸ø±é¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
¿¼Ä®¡§¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åÅÄ¡§¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÅöÆü¤Î¸½¾ì±¿±Ä¡¢À©ºî¶ÈÌ³¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜ¡§»ä¤â³«ºÅÁ°¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÌÌ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï³Ú²°¼þ¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤Î°ÆÆâ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§³«ºÅÄ¾Á°¤Îº£¤¬°ìÈÖË»¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤Á¤ç¤¦¤ÉºÇ¸å¤ÎÂçµÍ¤á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§³«ºÅ¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï²¿Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¤Î¡ËÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤òÃæ¿´¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë²ñ¾ì¤È¤ÎÄ´À°Åù¤ÎÉôÊ¬¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¿ï»þ¡¢´ü´Ö¤òÌä¤ï¤º¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¿¼Ä®¡§¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡¢SUMMER SONIC 2025 OSAKA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉñ½§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢2024Ç¯¤«¤é²ñ¾ì¤ò¿áÅÄ¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÅ¾¸å¡¢µîÇ¯¤¬½é²ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã«ËÜ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª
¿¼Ä®¡§µîÇ¯¤«¤é°ÜÅ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«ËÜ¡§º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¾ì¤ò²¼¸«¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°ÜÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¡¿Âçºå»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢µîÇ¯¤«¤é¿áÅÄ¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤ÎÊý¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¼Ä®¡§º£¡¢ËüÇî¤¬Èó¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇîÀ×ÃÏ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡ËËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë¡¢¡Ê2025Ç¯¤Î¡ËËüÇî¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦°ÜÅ¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë°ÜÅ¾¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Äº¢¤«¤é¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¡©
¾åÅÄ¡§ËüÇî¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅöÁ³°ÜÅ¾¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é²æ¡¹¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤·¤«2¡Á3Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤«¤È¡£
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¿¼Ä®¡§¤½¤³¤«¤éÂ¾¤Î¸õÊäÃÏ¤â´Þ¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÃæ¤Ç¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·è¤á¼ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾åÅÄ¡§2020Ç¯¤ËOSAKA GENKi PARK¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¡¿Âçºå»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾¤¬±¿±Ä¤ÎÃæ¿õ¤È¤·¤ÆÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥³¥í¥Ê¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤äÈôË÷ËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÆþ¾ì»þ¤Îº®»¨¤Ê¤ÉÅö»þ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢ÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤¬ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¿¼Ä®¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ó¤Ê°ì¤Ä¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¤âËüÇîµÇ°¸ø±à¤ÇµîÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ÏÅÔ»Ô·¿¤Î¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë±Ø¤¬¶á¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅÔ»Ô·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²÷Å¬¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤à¤È¼«Á³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ìÔÂô¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Çº£¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
Ã«ËÜ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸ø±à¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿±Ä¤È¤·¤Æ¤Ïº£»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ñÀ×¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡£OSAKA GENKi PARK¤Î¤È¤¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤ÏÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£
ÅÔ»Ô·¿¡Ü¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¿¼Ä®¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³¹Ãæ¤òÊâ¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤±¤ë¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÍ×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈµîÇ¯¤Ï¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾åÅÄ¡§¤µ¤¹¤¬ËüÇî¤ò¤ä¤Ã¤¿²ñ¾ì¤À¤Ê¤È¡£¥¤¥ó¥Õ¥éÌÌ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ÎÍ¢Á÷ÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²¿Ëü¿Í¤â¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¢¨¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï´ê¤Ã¤¿¤ê³ð¤Ã¤¿¤ê¤Î²ñ¾ì¤À¤Ê¤È¡£
¿¼Ä®¡§µîÇ¯¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç²¿¿Í¤¯¤é¤¤¼ýÍÆ¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§2Æü´Ö¥È¡¼¥¿¥ë8Ëü¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¼Ä®¡§¤½¤Î³ä¤Ë¤Ïº®»¨¤Ê¤É¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â´°àú¤Ç¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¤â¤¦ÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡Ä³§ÍÍ¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§¸¬µõ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã«ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ã«ËÜ¡§ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÅöÆü¤Ï²°Æâ¤¬Ã´Åö¤Ê¤Î¤Ç¸ø±à¤ÎÊý¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¤Æ¡£ÌÚ±¢¤ÇµÙ¤ó¤À¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤à¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¸ø±à¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¿¼Ä®¡§»ä¤ÏFM802¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï²°Æâ¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö½ë¤µÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¡ÖµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊâ¤±¤ÐÌÚ±¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÎÃ¤ó¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«ËÜ¡§¸ø±à¼«ÂÎ¤¬³¹Ãæ¤è¤ê²¹ÅÙ¤¬Äã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¹¤¬35ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤é32ÅÙ¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£½ë¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤ÏÄã¤¤¤Ï¤º¡£
¿¼Ä®¡§¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ÏÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤é¤·¤¤ÅÔ»Ô·¿¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢´ðËÜ¤Ï¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Â¸µ¤À¤±¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡£Â¸µ¤À¤±¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ê¤ó¤À¤±¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â´ò¤·¤¤À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«ËÜ¡§ÅÚÍËÆü¤ËÂçºå¤Ë½Ð¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÅìµþ¤Ç¤âÂçºå¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£É¾È½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÅìµþ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤¢¤ó¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½ÂÀÍÛ¤ÎÅã¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë²Î¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú#¥µ¥Þ¥½¥Ë Âçºå¡Û¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê
¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×ÆâÉô¸«³Ø¥Á¥±¥Ã¥ÈÀèÃå¼õÉÕ¤¬ÌÀÆü7/26(ÅÚ)10:00¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
5·î¤Ë¿·¤¿¤Ë½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×
30Ê¬¤´¤È¤Î»þ´ÖÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¡ª
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¥³¥Á¥é¡Ä pic.twitter.com/UMhiGB5GSS
- SUMMER SONIC (@summer_sonic) July 25, 2025
¿¼Ä®¡§SONIC STAGE¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä¯¤á¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È´·²¤Î´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§¤â¤Á¤í¤ó²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Îº£°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð±é¼Ô¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ËüÇîµÇ°¸ø±à¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óºî¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«È¿¾ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áõ¾þ¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æº£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¿¼Ä®¡§µîÇ¯¤ÎÁõ¾þ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤â¸÷¤¬Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Éñ½§»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤òËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈµîÇ¯¤â1²Õ½êºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¿´ÇÛ¤Î¤¢¤ë¹ó½ë¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁýÀß¤·¡¢µÙ·Æ¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ÌÚ±¢¤Ç¾¯¤·µÙ¤ó¤À¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µâ¤ßÊüÂê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§¼«Ê¬¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò»ý»²¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤Ï¤¤¡£¸ø±àÆâ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿¼Ä®¡§¤¸¤ã¤¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â³§¤µ¤ó¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÂçºå²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï
¿¼Ä®¡§¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆÃÄ§¤äÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤Î¤ªÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤Éµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿SONIC STAGE¤¬¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÅã¤¬¥É¡¼¥ó¤Èæà¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢AIR STAGE¡¢MOUNTAIN STAGE¡¢MASSIVE STAGE¡¢¤½¤·¤ÆPAVILION¤È¤¤¤¦²°Æâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆÃÄ§¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ëAIR STAGE¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§AIR STAGE¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°ìÈÖµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¿ô¤Î½¸¤Þ¤ëÌî³°¸ø±é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´Ñ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¿ô¤Ç¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È¡£2.5Ëü¿Í¤¯¤é¤¤¤ÏÆþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
AIR STAGE¡¡©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¿¼Ä®¡§¤·¤«¤âÂ¸µ¤¬¼Ç¤À¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£MOUNTAIN STAGE¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§MOUNTAIN STAGE¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÆÍÇ¡È¯À¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò³Ö¤Æ¤ë·Á¤Ç¤â¤ß¤¸Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£Ìë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÈ´·²¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡£µîÇ¯´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤¬MOUNTAIN STAGE¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÚ¤Î´Ö¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¸÷¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿¼Ä®¡§°ìÈÖÃ¼¤Ë¤¢¤ëAIR STAGE¤«¤éMOUNTAIN STAGE¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯´Ö¤â¡¢·Ê¿§¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ÆÃ¤ËMOUNTAIN STAGE¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÃÝÎÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Àî¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥¤¥ó¥Õ¥í¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Àî¤ÎÂÐ´ß¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥×¥¨¥ê¥¢¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌÌÀÑ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ìµòÅÀ¤òºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥×¥¨¥ê¥¢¡¡ØFREEDOM HILLS¡Ù¡§MOUNTAIN STAGE¡¢¤â¤ß¤¸Àî¹¾ì¥¨¥ê¥¢
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥×¥¨¥ê¥¢¢¡ØFREEDOM FOREST¡Ù¡§AIR STAGE ¸åÊý
©SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¿¼Ä®¡§¼«Í³¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£SONIC STAGE¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«ËÜ¡§²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Èº£Ç¯¤ÏÍÎ³ÚÀª¤¬SONIC STAGE¤ËÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤³¤ËµïÂ³¤±¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¿¼Ä®¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£ÍÎ³Ú¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÏÆÃ¤ËSONIC STAGE¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£MASSIVE STAGE¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åÅÄ¡§MASSIVE STAGE¤Ïº£´Ñ¤ë¤Ù¤Ë®³Ú¤Î½Ð±é¼Ô¤ò¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÍÎ³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡£¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Æ¡¢°ìÈÖ±ü¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤âµîÇ¯¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â´Ñ¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂ¸µ¤Ï¼Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§MASSIVE STAGE¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ìÊý¤¬°ã¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤ÆÍ£°ì¤Î²°Æâ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎPAVILION¡£¤³¤Á¤é¤ÏËüÇîµÇ°¸ø±à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜ¡§1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Î¤È¤¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Å´¹Ý´Û¤È¤¤¤¦·úÊª¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¸½ºß¤ÎÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½éÂå¤ÎÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î´é¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢µîÇ¯¤âÂç¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤âµïÂ³¤±¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯½éÅÐ¾ì¡ª¤¹¤Ç¤Ë #¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå ¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿
"PAVILION"¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬º£Ç¯¤â½Ð¸½
¡ØEXPO70 ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬¸ÂÄê²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹
"PAVILION"¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÆ³Àþ¤Ç¤Ï¾ïÀßÅ¸¼¨ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ë´ÑÍ÷²ÄÇ½
55Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçºåËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤2025Ç¯¡¢1970Ç¯Åö»þ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ä pic.twitter.com/uJ5qYV8r9L
- SUMMER SONIC (@summer_sonic) July 10, 2025
¾åÅÄ¡§µîÇ¯¤«¤é¤«¤Ê¤ê¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÈÌ£±à¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ÎÅ·°æ¤«¤é¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬³Ñ·Á¤ÎÁõ¾þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ì£±à¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¼Ä®¡§»ä¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡µ®½Å¤ÊÁõ¾þ¤Î¿ô¡¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£1970Ç¯¤ÎËüÇî¤Èº£Ç¯¤ÎËüÇî¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤äÎò»Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¿¼Ä®¡§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤É¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡µîÇ¯»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆÃ¿§¤¬¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Åìµþ¤Ç¸À¤¦¤ÈMARINE STAGE¤ËÅö¤¿¤ëAIR STAGE¤Ï°ìÈÖÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢º£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼µé¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SONIC STAGE¤Ï´ÇÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¼Ä®¡§¡Ö¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢»ä¤ÏµîÇ¯¤º¤Ã¤ÈSONIC STAGE¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£PAVILION¤ÏÂçºåÆÈ¼«¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥«¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤³¤¬¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ã«ËÜ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÍËÆü¤Î¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¡£ËüÇî¸ø±à¤Ç´Ñ¤ì¤ë¡¢Âçºå¤ÎAIR STAGE¤Ç´Ñ¤ì¤ë¡£º£¤«¤é¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§¥¢¥ê¥·¥¢¤¬Âçºå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ë¡¦¥¢¥¦¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¿¼Ä®¡§Æ±¤¸¤¯¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¥Ð¥ó¥ÉÂç¹¥¤¤Ã»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£
¾åÅÄ¡§¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤éÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡£Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¿¼Ä®¡§¥¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Ï´Ñ¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¤Í¡£º£¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¤È¥Õ¥©¡¼¥ë¡¦¥¢¥¦¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤âÎ³Â·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾åÅÄ¡§ÆÃ¤Ëº£´Ñ¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥½¥ó¥Ð¡¼¡Êsombr¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã´³20ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢º£°ìÈÖ´Ñ¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³§¤µ¤óÍ½½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±éÁÕ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¼Ä®¡§»ä¤â¤¢¤¨¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤é¥½¥ó¥Ð¡¼¤¬Âè°ì¸õÊä¤Ç¤¹¡£¼ã¤ºÍÇ½¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¤âÀ¼¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿·¶Ê¤â¤¹¤´¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤È»ä¤Ï¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ã«ËÜ¡§¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡°ÊÁ°¡ÊµîÇ¯12·î¡ËZepp Osaka Bayside¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤éÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ö2¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ç´Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¿ÍÊÁ¤Ê¤É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ã«ËÜ¡§ÆüËÜ¸ì¤â¾å¼ê¤Ç¡¢¤½¤ÎMC¤¬¤Þ¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ç¡£¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ñ¤ÈMC¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î»Ñ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¼Ä®¡§¤¤¤ä¡¼³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ïºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾åÅÄ¡§´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Ä¤Ä¹ç´Ö¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤«¤Ê¤È¡£
Ã«ËÜ¡§»ä¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤«¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¤ò´Ñ¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢È´¤±½Ð¤¹ºîÀï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ä®¡§º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¾å»Ê¤Ëµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦²èÌÌ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Ý¥ó¤È²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡ÖWatch¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤¹¤È¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£»ä¤âºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ°¤²ó¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸´Ö¤Î°ÜÆ°¤â·×»»¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËAIR STAGE¤«¤éMASSIVE STAGE¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§15Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÒÆ»¡£
Ã«ËÜ¡§¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â·×»»¤·¤Ä¤Ä¾å¼ê¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºåMAP¤Ï¤³¤Á¤é
¿¼Ä®¡§¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Î¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§»öÁ°¤ËËüÇî¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢»ë»¡¤Ë¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉËüÇî²Æº×¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªº×¤ê¹¾ì¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤¦¤ÉSONIC STAGE¤Î¤¢¤ëÊÕ¤ê¤ËÏ¦¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éËÍ¤é¤â¶á¤¯¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ã«ËÜ¡§¤¢¤È¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ±¢¤ËÉß¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£
(C) SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¿¼Ä®¡§³Æ¡¹¤ÇÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¹¤ë¤Î¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µÙ·Æ¥°¥Ã¥º¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢Âçºå¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«ËÜ¡§º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ìÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¾åÅÄ¡§¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²»³ÚÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢»É·ã¤ÎÂ¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯2025 Âçºå²ñ¾ì¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª²ñ¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
SUMMER SONIC 2025
2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à
Åìµþ²ñ¾ì¡§ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à & ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
https://www.summersonic.com/
FM802¡ÖTHE OVERSEAS¡×
DJ¡§¿¼Ä®³¨Î¤
Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á27:00 ÊüÁ÷
¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¡§https://funky802.com/site/blog/1324
¢¨¡ÖTHE OVERSEAS¡×¤Ç¤Ï8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë25»þÂæ¡Á¤è¤ê¡¢¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾¤Î¾åÅÄ¾Áï¤µ¤ó¤ÈÃ«ËÜ°¼»Ò¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖSUMMER SONIC 2025 OSAKA¡×ÆÃ½¸¤òÊüÁ÷Í½Äê
¡À 8/13(¿å)¤Î #OVERSEAS802¡¿
25»þÂæ
¡ÖSUMMER SONIC OSAKA 2025¡×ÆÃ½¸¡ª
¤³¤ÎÈÖÁÈTHE OVERSEAS¤È¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëRolling Stone Japan¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¡ª
¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾¤Î¾åÅÄ¤µ¤ó&Ã«ËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
26»þÂæ
DYGL¡§½©»³¿®¼ù¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ pic.twitter.com/Z4PqT4p9ql
- FM802 THE OVERSEAS (@802THEOVERSEAS) August 7, 2025
