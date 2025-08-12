¹â»ÔÁáÉÄµÄ°÷¡¡¶¶²¼»á¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¬¼«Ì±¤ò½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡©¡×Ê¬ÎöÎ¥ÅÞ¡Ö¤ä¤ó¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡Ö¿ÆÃæÇÉ¡×°Ê³°¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ËÅù¤·¤¤ÏÃ¡¡¡Ö¶¶²¼»á¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»ä¤ËÈãÈ½Åª¡×¤È¤â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ½°±¡µÄ°÷¤¬£±£²Æü¡¢£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¶¶²¼Å°»á¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¶²¼Å°»á¤¬°ÊÁ°¤«¤é»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ç¤¢¤ë»ö¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¸Î¡¢»ä¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡¡¶¶²¼»á¤Ï£±£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬³ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÏÂç»¿À®¡£ÊÝ¼é¤Ê¤Î¤«¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¤Î¤«¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤«¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤³¤ÇËÜÅö¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍ¦µ¤¤È³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×ÁÛ¤Î¿Í¤òÁ´Éô°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½»²À¯ÅÞ¤Ê¤Î¤«ÆüËÜÊÝ¼é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤È¥°¥ë¡¼¥×ÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤ÎÈ¯¸À¤òÎóµó¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÞÏÀ¡¢¡Ø¤ä¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡ª¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¡Ø¿ÆÃæÇÉ¡Ù°Ê³°¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤±¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌó£²£¹Ç¯´Ö¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»ÙÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¼«Ì±ÅÞ°÷³ÈÂç³èÆ°¤äÃÏ°èÁÈ¿¥ºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¿·µ¬ÅÞ°÷¤ÎÆþÅÞ¾Ò²ð¿ô¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÊóËÜÉôÄ¹¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤òµºÜ¡£
¡¡¡Ö¶¶²¼»á¤Î¸æ»ØÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÝ¼é¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é³ä¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÉý¹¤¤¤ªÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëË¤«¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï¡¢»ä¤¬¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÎ©ÅÞÀë¸À¡×¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ºòÇ¯½°±¡Áª¤È£··î»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¸·¤·¤¤¿³È½¤ò¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÌ¿¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤È¶¯¿Ù¤Ê¹ñÅÚ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÂ£¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£