仲里依紗、 “ガガ風”派手メイクで美ボディ披露「さすが熱烈ファン さすが女優」
俳優の仲里依紗（35）が、12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。米歌手レディー・ガガさながらのクオリティー高すぎる“ガガ風コーデ”で美ボディを披露した。
【動画】 「さすが女優」“ガガ風”派手メイクで美ボディを披露した仲里依紗
「弾丸シンガポールへレディーガガ様の推し活しに向かったけどはじめてのシンガポールでテンションぶち上がりすぎてマリーナベイサンズ泊まったのに外観そんなみてなくてただの高層階ホテルに泊まった感じになってて草」と題した動画で、米歌手レディー・ガガのシンガポール公演へ向かう様子が公開された。
ヘアメイクアップアーティストの那須陽子、自身の妹と鑑賞する仲は、衣装からメイクまで全てに力が入っており、ヘアメイクは日頃から仲を担当している那須が行った。顔には黒レースを施し、おしりや胸元があらわな衣装で公演へ向かった。
那須のインスタグラムには、ダイナミックなポージングで公演会場でも一際目立つ仲の姿が披露されている。
この仲の姿にファンからは「再現度高い カッコイイしかわいいです」「やばすぎ そっくり過ぎてワロタ 天才」「さすが熱烈ファン さすが女優」などと反響が集まっていた。
