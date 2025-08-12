aiko¡¢½é¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¥°¥Ã¥º¡¡¼«¿È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¤Õ¤§¤¹¤Î¿¹T¥·¥ã¥Ä¡×¡ÖÆüº¹¤·¤«¤é¤â±«¤«¤é¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ê¥¿¥ª¥ë¡×¤Ê¤É¡Ú½Ð±éÍ½Äê¤¢¤ê¡Û
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼aiko¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûaiko¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¥°¥Ã¥º¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¤Õ¤§¤¹¤Î¿¹T¥·¥ã¥Ä¡×¡ÖÆüº¹¤·¤«¤é¤â±«¤«¤é¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ë¥¿¥ª¥ë¡×¤Ê¤É
¡¡aiko¤Ïº£²Æ¡¢¡ØMONSTER baSH 2025¡Ù¡ØSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY¡Ù¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡aiko¤Î¥°¥Ã¥º¤ÏËè²óËÜ¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¤Õ¤§¤¹¤Î¿¹T¥·¥ã¥Ä¡×¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤ë¡ÖÆüº¹¤·¤«¤é¤â±«¤«¤é¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ê¥¿¥ª¥ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¡¢¡ØLove Like Rock vol.10¡Ù¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡Ö¥ê¥á¥¤¥¯¥Õ¥§¥¹¥Ð¥Ã¡ª¡ª¡×¤â¤½¤í¤Ã¤¿¡£²Æ¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢aiko¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Öaiko online store¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Öaiko SUMMER 2025¡×¤¬³«Àß¡£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¡ÖCAMPAIGN¡×¤ÈµºÜ¤Î¹àÌÜ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØMONSTER baSH 2025¡Ù
½Ð±éÆü¡§2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§¹áÀî¸© ¹ñ±Ä»¾´ô¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à
¢£¡ØSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY¡Ù
½Ð±éÆü¡§2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§»³Íü¸© »³Ãæ¸Ð¸òÎ®¥×¥é¥¶ ¤¤é¤é
¢£¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù
¢£½Ð±éÆü¡§2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¸© ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à
