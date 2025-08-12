『キングダム』信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアル公開＆秦国新キャラ声優発表 関常役はキャスト交代「健康上の理由により」
10月4日からNHK総合にて放送されるテレビアニメ『キングダム』第6シリーズの放送時間が、毎週日曜午前0時10分（＝毎週土曜 深0：10）に決定した。あわせて、ギョウ（※業＋おおざと）をめぐる熾烈な戦いへと向かう信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアルのほか、秦軍の新キャラクター亜光・麻鉱・亜花錦・キタリ・カタリの5人のキャラクタービジュアルと担当キャストが公開。関常役のキャストが交代となることも発表された。
【画像】公開された秦国追加キャラクタービジュアル
メインビジュアルは、新時代を担う信・蒙恬・王賁と、ギョウ攻略戦の総大将を務める優れた軍略家であり、王賁の父でもある王翦が顔をそろえており、信の手には王騎の矛が握られ、これから挑む趙との戦いへと奮い立つ4人が描かれている。第6シリーズでは、秦VS.趙の全面戦争に挑むこととなる秦国。趙国の天才軍師・李牧に対抗するため、王翦、桓騎、楊端和率いる三軍による連合軍が結成。さらに、信が率いる飛信隊、蒙恬率いる楽華隊、王賁率いる玉鳳隊が独立遊軍として、連合軍に加わることとなる。飛信隊・楽華隊・玉鳳隊という新世代への期待と王翦VS.李牧の知略合戦、そして信がいよいよ王騎から託された矛を手に戦場へ向かう。
また、新たに登場する秦軍のキャラクター5人は、亜光役を武田幸史、麻鉱役を松本大、亜花錦役を立花慎之介、キタリ役を南條愛乃、カタリ役を水中雅章が演じる。王翦から絶大なる信頼を得る王翦軍の第一将で、正面から堂々とぶつかる苛烈さを持つ猛将・亜光、「王翦の片腕」と称されるほどの実力を持ち高い攻撃力と策略を駆使し勝利を重ねてきた麻鉱、さらに「悪童」と呼ばれるほどの性格ではあるが、高い攻撃力と突破力を持ち武将としての能力は非常に高い、亜光率いる軍の千人将・亜花錦。
そして、楊端和率いる“山の民軍”も連合軍に参加。“山の民軍”に属する“メラ族”の族長で、穏やかでまだ若いものの”長”として聡明で優れた統率力で族内でもとても慕われているカタリと、カタリの妹で、族内の中でも上位の実力を持つほど高い戦闘力を持ち、少々口は悪いものの仲間から慕われ愛されているキタリ。さらに力を増して、いよいよギョウ攻略へと歩を進める秦国。
なお関常役は、健康上の理由により、藤原貴弘から丹沢晃之へキャスト交代となることも発表された。
