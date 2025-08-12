歌手和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。「第2の和田アキ子」が出現しない理由を推察した。

放送のメールテーマは「あなたの周りにいる『アッコさん的な人』は…」だった。和田は「歌手の中でも芸能界の中でも『第2の和田アキ子』って出てこないんですよ」と切り出した。

「なんで『いないんですか』というと、小さい人だともう和田アキ子じゃないと。昔、よく言われました。声が高いともう駄目とか。いないんじゃないですか？」とスタジオに投げかけた。

ニッポン放送のラジオ番組「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）で和田と共演しているMCの垣花正は「これだけの要素を持つって難しいですよね？ 背が高くて、歌がうまくて、声が低くて、怖くて、酒癖が悪くて…」と例を挙げた。

身長174センチの和田が「酒癖悪いって言うけど、酒飲むところに来るじゃないか」とツッコミを入れると、垣花は「断れませんもんね」と返答。スタジオは爆笑だった。

