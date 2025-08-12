来場者数3万人突破！『たべっ子どうぶつLAND』新フードメニューが登場
ギンビスのロングセラービスケット『たべっ子どうぶつ』の世界観が楽しめる体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COASTにて9月28日まで期間限定で開催中。
【写真】おいしそう！『こんがりビスケット型サンドイッチBOX』
4度目の開催、そしてギンビス創業95周年を記念した今回のテーマは、「ビスケットファクトリー」。ビスケットを作る工程をたどりながら、楽しくてかわいい『たべっ子どうぶつ』の世界が体験できる。
同施設は、フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど『たべっ子どうぶつ』の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。『たべっ子どうぶつ』の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、同年7月から9月には横浜・ASOBUILDでも開催。好評につき、昨年7月から9月に再び横浜・ASOBUILDで開催し、これまでの累計来場者は25万人を突破している。
20日から新たなフードメニューが登場。人気の『とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガー』に、うさぎさん＜アボカド＆にんにく醤油＞とひよこさん＜てりやきソース＞が新登場し、『こんがりビスケット型サンドイッチBOX』は具材を＜たまご、ツナマヨ、ピーナツバター、レモンクリーム＞に一新する。
また、オープンから1ヶ月で来場者数が3万人を突破したことを記念し、感謝の気持ちを込めて、先着1万人に『たべっ子水族館』をプレゼントするキャンペーンを開催中（無くなり次第終了）。今後も来場者数に応じたキャンペーンを企画している。
【写真】おいしそう！『こんがりビスケット型サンドイッチBOX』
4度目の開催、そしてギンビス創業95周年を記念した今回のテーマは、「ビスケットファクトリー」。ビスケットを作る工程をたどりながら、楽しくてかわいい『たべっ子どうぶつ』の世界が体験できる。
20日から新たなフードメニューが登場。人気の『とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガー』に、うさぎさん＜アボカド＆にんにく醤油＞とひよこさん＜てりやきソース＞が新登場し、『こんがりビスケット型サンドイッチBOX』は具材を＜たまご、ツナマヨ、ピーナツバター、レモンクリーム＞に一新する。
また、オープンから1ヶ月で来場者数が3万人を突破したことを記念し、感謝の気持ちを込めて、先着1万人に『たべっ子水族館』をプレゼントするキャンペーンを開催中（無くなり次第終了）。今後も来場者数に応じたキャンペーンを企画している。