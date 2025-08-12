【TVアニメ「キングダム」第6シリーズ】 10月4日24時10分より放送

メインビジュアル

TVアニメ「キングダム」第6シリーズの放送開始日が決定した。NHK総合にて10月4日24時10分より放送される。

また、鄴をめぐる熾烈な戦いへ向かう信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアルが解禁となった。さらに、秦軍の新キャラクター亜光・麻鉱・亜花錦・キタリ・カタリの5名のビジュアルと担当キャストも公開されている。

メインビジュアル公開

秦VS.趙の全面戦争に挑むこととなる秦国。趙国の天才軍師・李牧に対抗するため、王翦、桓騎、楊端和率いる三軍による連合軍が結成。さらに、信が率いる飛信隊、蒙恬率いる楽華隊、王賁率いる玉鳳隊が独立遊軍として、連合軍に加わることとなる。

本ビジュアルは、そんな新時代を担う信・蒙恬・王賁と、鄴攻略戦の総大将を務める優れた軍略家であり、王賁の父でもある王翦が顔をそろえており、信の手には王騎の矛が握られ、これから挑む趙との戦いへと奮い立つ4名の様子が描かれている。

秦軍の新規キャラクター5名のビジュアル＆キャストを公開

亜光役：武田幸史さん

王翦から絶大なる信頼を得る王翦軍の第一将で、正面から堂々とぶつかる苛烈さを持つ猛将。

麻鉱役：松本 大さん

麻鉱は「王翦の片腕」と称されるほどの実力を持ち高い攻撃力と策略を駆使し勝利を重ねてきた。

亜花錦役：立花慎之介さん

「悪童」と呼ばれるほどの性格ではあるが、高い攻撃力と突破力を持ち武将としての能力は非常に高い、亜光率いる軍の千人将。

カタリ役：水中雅章さん

楊端和率いる“山の民軍”も連合軍に参加。“山の民軍”に属する“メラ族”の族長で、穏やかでまだ若いものの“長”として聡明で優れた統率力で族内でもとても慕われているカタリ。

キタリ役：南條愛乃さん

カタリの妹で、族内の中でも上位の実力を持つほど高い戦闘力を持ち、少々口は悪いものの仲間から慕われ愛されているキタリ。

※健康上の理由により関常役は藤原貴弘さんから丹沢晃之さんへキャスト交代となります。

TVアニメ「キングダム」第6シリーズ 概要

放送：10月4日(土)24時10分～NHK総合にて放送開始

※放送予定は変更になる場合があります。

【本予告第1弾】

【Staff（敬称略）】

原作・監修：原 泰久（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：今泉賢一

シリーズ構成：高木 登

キャラクターデザイン：阿部 恒

美術監督：東 潤一

色彩設計：阿部みゆき

撮影監督：髙野弘樹

3DCG制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ

編集：柳 圭介

音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音響監督：ハマノカズゾウ

音響制作：神南スタジオ

アニメーション制作：スタジオぴえろ／スタジオ サインポスト

【Cast（敬称略）】

信：森田成一

嬴政：福山 潤

河了貂：釘宮理恵

羌：：日笠陽子

渕：赤城 進

尾平：鳥海浩輔

蒼仁：小村 将

蒼淡：林 大地

干斗：林 勇

王賁：細谷佳正

蒙恬：野島裕史

王翦：堀内賢雄

亜光：武田幸史

麻鉱：松本 大

亜花錦：立花慎之介

キタリ：南條愛乃

カタリ：水中雅章

楊端和：園崎未恵

桓騎：伊藤健太郎

李牧：森川智之

紀彗：石井康嗣

他

楽曲情報

オープニングテーマ「生きて、燦々」

歌： いきものがかり (Sony Music Labels Inc.)

作詞・作曲：水野良樹

編曲：島田昌典

※敬称略

エンディングテーマ「咆哮」

歌：友成空(cutting edge)

作詞・作曲・編曲：友成空

※敬称略

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会