◆イースタン・リーグ 巨人５―３楽天（１２日・ジャイアンツタウン）

巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、約２か月半ぶりとなるアーチを含む２安打を放った。イースタン・楽天戦に「３番・左翼」で先発出場。相手先発の早川に対し、初回２死で中前安打を放つと、３回１死二塁の好機ではフルカウントから真ん中低めの変化球を捉え、左翼スタンドへ先制２ランを運んだ。

イースタンでは今季１号で、公式戦では５月２２日の阪神戦（甲子園）以来、８２日ぶりの一発。今季初の猛打賞をマークした前日１１日に続いてお立ち台に上がった。好調の要因を聞かれた助っ人は「毎日球場に来て、一生懸命に自分ができることをやっている。最近は良い結果につながって本当にうれしい」と笑顔を見せた。

ヘルナンデスのヒーローインタビューは以下の通り。

―２日連続のお立ち台となった心境は。

「２日連続でチームの勝利に貢献できて本当にうれしいです」

―先制２ランはどんな意識で打席に入ったのか。

「ランナー二塁で得点圏だったので、何とかランナーをかえすイメージで打席に入った。自分の中では高めの甘い球を狙いましたが、いい打撃となってスタンドまで入ってくれて良かったです」

―ここ数試合の好調の要因は。

「毎日球場に来て、一生懸命に自分ができることをやっている。最近は良い結果につながって本当にうれしいです」