8月2日、酷暑が続く東京・汐留では、夏休み中の小学生たちが真剣な眼差しを見せていた。その中心にいたのは、2025年、日本テレビに入社した新人・五十嵐にいかアナだ。

「6月2日の『ZIP!』で“初鳴き”を果たした五十嵐アナは、学生時代、チアダンスに打ち込んでいたと明かし、アクロバットを披露しました。また、同じ日の『DayDay.』にも出演し、Y字バランスのポーズをとりました。緊張している様子でしたが、出演者からの質問や声がけにもハキハキと元気よく答えて、新人らしからぬ堂々とした雰囲気を感じました」（芸能記者）

デビューからちょうど2カ月。小学2年生でアナウンサーになることを決意した彼女は、そのころの自分と重なる年齢の子どもたちに読み聞かせをおこなっていた。この日、開催されていたのは、小学生を対象としたさまざまな学びのコンテンツをすべて無料で体験できる「汐留サマースクール2025」だった。

「五十嵐アナは、花の一生を描いたアニメーション『はなのはなし』の読み聞かせをしていました。新人アナウンサーとは思えないほど声が通っていて、聞き取りやすかったです。子どもたちに向けた自然な笑顔がきれいでした」（訪れた観客）

その実力ゆえか、8月6日には同局の番組『オードリーのNFL倶楽部』の新アシスタント就任が発表された。女子アナ評論家の丸山大次郎氏は、こう評価する。

「高校時代は放送部で活躍する一方、自らチアダンス部を立ち上げ部長として牽引するなど、華々しい活躍を続けてきました。

早稲田大学時代には生島企画室に所属し、『ZIP!静岡Weather』のお天気キャスターを担当しました。また、『第3回学生アナウンス大賞』でCanCam賞を受賞し、読売テレビ主催の『ytv学生アナウンスコンテスト』でもファイナリストに選ばれています。

高校時代のチアダンス部の経験は、アメフト番組との親和性も高く、話題になりそうです。また、テレビ慣れもしているので、オードリーさんにものおじせず絡んでいってくれそうな期待感があります。

『オードリーのNFL倶楽部』は水卜（みうら）麻美アナ、徳島えりかアナ、岩田絵里奈アナなど、日テレのエース候補が就任してきた、いわゆる登竜門。抜群の美貌と適応力の高いトーク力を持ち合わせる彼女であれば、うまく存在感を発揮できるのではないかと期待しています」

日本テレビを背負うアナになるのは間違いなさそうだ。