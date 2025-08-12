アーティストのスプツニ子！氏（40）が12日までに自身のインスタグラムを更新。第2子の妊娠を報告した。

スプツニ子！氏は「40歳になりました」を書き出し、「昨年1年は個展の開催、M+や金沢21世紀美術館に作品をコレクションいただいたこと、創業したCradleが成長し、仲間が20人近くまで増えたこと、そして子どもの成長など…嬉しい出来事がたくさんありました」と近況を報告した。

「先日は子(3歳）から『ママ。●●ちゃんね、イタズラと危ないことが好きなの。我慢ができないの。』と真剣な表情で告白され、笑いと覚悟が同時にやってきました。笑」とつづった。

そのうえで「今は2人目を妊娠し、年末に出産予定です」と第2子妊娠を報告。「体調が揺れる日が多いですが、支えてくれるパートナー、家族、仲間、友人たちのおかげでなんとかやれています」と記した。

「40歳という節目に、生き方・働き方・現代の過剰な技術信仰や資本主義について考える時間も増えました。この変化も、きっと作品や事業に生きてくると信じています。 これからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

スプツニ子！氏はインペリアル・カレッジ・ロンドン卒業。ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（英国王立芸術学院）修了。2013年から2017年までマサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボ助教として、Design Fiction Groupを主宰。東京大学大学院特任准教授、東京芸大准教授などを歴任している。