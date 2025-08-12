尾花沢市内5つの小学校を統合し、2027年度に新たな小学校を開校する計画をめぐり、新校舎建設工事の入札が不調となったため、尾花沢市は12日、開校を1年延期すると発表しました。



尾花沢市が12日夕方記者会見を開き、明らかにしたものです。



尾花沢市総合小学校建設課 小埜和広課長「市内5つの小学校を1校に統合し2027年の開校を目指していた尾花沢小学校について開校を1年延期し2028年4月とする」





尾花沢市教育委員会の説明によりますと「少子化や建物の老朽化」によって市内5つの小学校を1校に統合し、2027年に新たな校舎を建築して開校する計画でした。しかし、新校舎建設のためのことし6月の入札に参加を予定していた2つの共同企業体がいずれも入札日の前日にそれぞれ辞退しました。このため、入札は不調となり、当初予定されていた2027年度の開校に間に合わない状況となったため、尾花沢市は新校舎の開校を1年延期して2028年4月1日の開校とすることを決めました。辞退した事業者は市の聞き取りに対し「豪雪となった場合工期に間に合わない可能性」「豪雪の際除雪費用の増加が懸念されること」を辞退理由に上げたということです。結城裕尾花沢市長「事業者の方が厳しい状況にあったことを踏まえ再入札については懸念を解消できるよう内容にし建設していただけるようお願いしたい」尾花沢市は、入札の参加要件緩和や予定価格を事前公表するなどしことし10月上旬に再入札を行う予定です。