帰省や行楽などで高速道路の利用が多くなるお盆期間ですが、「落下物」や「逆走」など様々な危険がひそんでいます。

きょう取材したところ、落下物の中には信じられないほど大きなものもありました。

訪れたのは、東名阪道の桑名インター近くにあるネクスコ中日本の「桑名保全サービスセンター」。



（中日本ハイウェイ・パトロール名古屋 桑名基地 辻󠄀川喜代志隊長）

Q.これは何？

「高速道路に落ちている落下物」





一体、誰が落としたのか。これらは東名阪道や伊勢湾岸道などで回収された落下物です。

（辻󠄀川さん）

「畳が落ちていたり、プラスチックのパレットが落ちていたり」



なんと、畳まで…



（辻󠄀川さん）

「これはなにかの鉄板なんでしょうか。このように硬い大きなものも落ちている」



車が乗りあげたら危険なものばかりです。では、どのようなものが一番多いのか。

落下物で一番多いのは？

（辻󠄀川さん）

「一番多いのはシート類。このシートは非常に大きくて3～4メートルくらいはある」



そのほか毛布やプラスチック片など、運搬中に車の荷台から落ちたとみられるものが目立つそうです。さらに…



（辻󠄀川さん）

「このようなタイヤ片などの自動車部品も多い」



Q.なぜタイヤの外側だけ落ちる？

「走行中にパンクをした際にタイヤがめくれてしまう。それが道路上に落ちている」

そのほか電装品などの自動車部品も。高速走行中に接触したら、これらも大変危険です。



ここ「桑名保全・サービスセンター」に集まる落下物は、1日10～15個ほど。ネクスコ中日本管内全体では、年間約5万6000個が回収されているということです。



しかし、ほとんどの落下物は持ち主が現れず、そのまま廃棄されるということですが…



（辻󠄀川さん）

「落下物は落とし主の責任になる。荷台にシートをかけ、ロープなどでしっかり固定し安全な走行をお願いしたい」