学歴詐称問題をめぐり伊東市の田久保市長は13日、市議会の百条委員会で行われる証人尋問に出席するのでしょうか？一部の市民からは市長の辞職を求める声が上がり始めています。



（市民団体）

「伊東市長の辞職を求めています。よろしくお願いします。」



12日午後、伊東市の商店街で田久保市長の辞職を求め、署名を呼び掛けていたのは「伊東市女性の会」です。800人ほどで組織するこの会では、8日から署名活動をはじめ、これまでに1000人以上の署名を集めました。





（伊東市 女性の会 鈴木 洋子 前会長）「私には応援してくれる人がたくさんいるから辞めませんと言ってるんですよね。私の近くじゃ誰も応援してないのにね。応援者がたくさんいるってのは不本意なことで、ちょっと黙っていられなくて始めました。」一方、市役所の前では、プラカードを掲げて市長の辞職を求める市民がいました。（市民）「SNSなんかの発信を見てると、周りの支援者から『王様は裸』だと教えてもらえてないんですよね。誰かが『王様は裸』だって言わなきゃいけないという風に思って立つようにしました」13日の百条委員会への出頭が求められている田久保市長。８日、市長は百条委員会から再度要請された「卒業証書」とする文書の提出を拒否しましたが、出頭要請については自身のSNSで「出頭を前提に前向きに検討しております」とコメントし、前向きな姿勢を示しています。この他、田久保市長はSNSでの情報発信を活発化させています。11日は、田久保市長を刑事告発をした建設会社の社長と交わしていたラインのやりとりを公開。そこには2人しか知りえないプライベートな内容も。田久保市長は「これまで沈黙を通してきましたが、ここから先は、今、この町で何が起きていて、何と対峙しなければならないのかは、みなさんが公開される事実から見てとれるもので考えて、議論していただきたいと思います」と書き込み、今後、情報を公開していく姿勢を見せています。これに対し、田久保市長にラインでのやりとりを暴露された建設会社の社長は「市長は逆上して、今後こういうものを出すぞ、と、圧力をかけているのではないか」と話しています。（記者）「百条委員会に出席は？」（市長）「…」田久保市長の狙いはどこにあるのか、そして13日の百条委員会へ出席するのか、動向が注目されます。