中でも注目は、去年のかき氷甲子園で販売数1位に輝いた、静岡県産クラウンメロンのかき氷。(メロンのかき氷を食べた客)『やっぱ静岡来たんでやっぱメロンかなと。』『メロンの果汁が凝縮されているようで、おいしいね。』『大きい果肉が入っているので贅沢な感じ。』きょうのevery.lifeは…8年目を迎えた大人気イベント「かき氷甲子園」。その人気の秘密と大注目のかき氷を調査します。今年の夏は災害級とも言われる危険な暑さが続きますが、うなぎパイでお馴染みの春華堂がプロデュースするスイーツのテーマパーク「nicoe」には、開店前から行列が出来ていました。(客)『何か昔来た時メチャ列並んでて、ちょっと早めに来ました。』そして、オープン時間の午前10時になると…(nicoeスタッフ)『お待たせ致しました。どうぞ。 かき氷甲子園スタート致します。いらっしゃいませ。ご案内しますね。』皆さんのお目当てはかき氷！開店と同時に一斉に店内に入ると整理券を素早く受け取りかき氷のカウンターへ。すぐに狙っていたかき氷を作ってもらいますが、具材たっぷりの大盛りかき氷でも安心な大きな“デカップ”で提供されます。2018年に始まったかき氷甲子園は全国47都道府県からご当地食材を仕入れ、nicoeがオリジナルのかき氷にアレンジして提供するというイベント。その数なんと50種類！それをおおよそ10日ごとに7～8種類ずつ楽しめるという、かき氷好きにはたまらないイベントなのです。(春華堂 広報室 高橋 睦美さん)『日本全国の47都道府県のこだわりの素材を、作られている生産者さんの思いをかき氷にのせてお客様に届けたいという思いから、このイベントが始まりました』この日は平日で、開店直後にもかかわらず早くも待ち時間は15分。これが週末ともなると2時間待ちになることもあるという人気ぶりです。今年で8年目を迎えますが当初は8月までの開催でしたが、年々人気が上昇し、いまでは会期も9月まで延長していて、今年は2万5千杯以上の販売を目指しています。(客)『7月からやってるんですよ。毎週来てます。』『ことしは3回目です。』『毎年楽しみに来ています。』『色んな種類が食べられるのですごく楽しいかなと思います。』7月から始まって先週からは第4ステージに突入していますが、そこで現在（放送日：8月12日）食べられるかき氷を紹介します！！まずは、ことし初登場の高知県産フルーツトマトを使ったかき氷。オレンジジュース入りのトマトシロップを4層にかけ、フルーツトマト、トマトのゼリー、マイクロハーブトマトのシャーベットなどをトッピング。オリーブオイルをかけて味変も楽しめます。見た目も色鮮やかで食欲をそそります！(トマトのかき氷食べた客)『初だから食べてみようかなって。甘いですよ、思ったより。』『甘くておいしい。』『トマトの味が濃厚で甘過ぎないし、すごく爽やか。』そしてこちらは能登の塩を使ったラムネのかき氷。ラムネソースを何層にもかけた上に塩クリームをたっぷりとのせ、ラムネを細かく砕いたものをトッピング。仕上げに金沢が生産量・日本一を誇る金箔を振りかけて涼やかな見た目の子どもに大人気のかき氷です。(ラムネのかき氷食べた客)『色がかわいくてラムネ好きなので選びました。』『気分的にラムネが食べたいなと思って…おいしい。』さらにこちらは口どけが良く上品な甘さの高級砂糖・和三盆のかき氷。あられのような香川県西部の伝統菓子「おいり」をのせて、シンプルながら可愛らしい見た目が人気のかき氷です。(和三盆のかき氷食べた客)『ボンボンがかわいいから。』『思ってたより甘くてメチャおいしい。』『何かちょっと昔懐かしい味でおいしい。』『見た目は可愛いけど、味は大人の大人好みの。』『甘ーいって感じ本当にお砂糖みたい。』この他、栃木県のイチゴとパッションフルーツのかき氷や東京都のミルクとコーヒーを使ったかき氷、奈良県産の完熟南高梅のかき氷など、この期間のかき氷だけでも迷ってしまいそうです。そしてこの期間で一番の注目は、静岡県が誇るくだものの王様クラウンメロンを贅沢に使ったかき氷。実はこちら、8年連続出場で、去年のかき氷甲子園で販売数1位に輝いた不動の人気を誇り、かき氷の王様でもあるのです。このクラウンメロンのかき氷を食べた人は…(クラウンメロンのかき氷を食べた客)『メロンも瑞々しくて、このシロップも凄いメロンの果汁が凝縮されてるようで、おいしいね。』『やっぱ静岡来たんでやっぱメロンかなと。』『すごいメロンの味が濃くておいしいです。』『凄いメロンいっぱい乗ってるんで豪華。』『私はフルーツの中でメロンが一番好き。甘くておいしいです。』去年の覇者、静岡クラウンメロンのかき氷は今年も売れ行き好調で、連覇も期待されます！！このクラウンメロンのかき氷は17日の日曜日まで販売される予定です。その後の期間では、2024年2位に入った宮崎の「うっとりマンゴー」や、静岡県から初出場の掛川産の和栗を使ったモンブラン・ミルフィーユパフェ、さらに女性に大人気の、山形のサクランボを使った紅さやかのアールグレイ仕立てなど、まだまだ注目のかき氷が続々と登場します。(春華堂 広報室高橋 睦美さん)『やはり猛暑が続く中で皆さん暑いと感じられている方が多いと思いますので、涼しい中で、是非おいしいかき氷を食べに涼みに来ていただきたいなと思っております。』3か月に及ぶことしのかき氷甲子園も残り半分。この先もまだまだ魅力的なかき氷が登場する予定ですので、みなさんもお気に入りのかき氷を見つけに足を運んでみてはいかがですか？