ミシュラン、「ビブグルマン」を発表 台湾7県市で144軒を掲載
（台北中央社）飲食店の格付け本「ミシュランガイド」台湾版を発行する台湾ミシュランタイヤは12日、手ごろな価格で良質な食事ができる店を選んだ「ビブグルマン」2025年版の掲載店を発表した。今年は台北市、中部・台中市、南部・台南市、高雄市に加え、新たに北部・新北市、新竹県、新竹市の3都市が対象に加わり、7都市から計144軒が選ばれた。
県市別の掲載数は台北37軒、台中23軒、台南30軒、高雄24軒、新北15軒、新竹県8軒、新竹市7軒。このうち37軒が新たに掲載された。新選出店のうち6割近くが台湾ローカルグルメや特色ある一品料理（小吃）を提供する店だった。
ミシュランガイドのインターナショナルディレクター、グウェンダル・プレネック氏は「今年新たに新北市、新竹県、新竹市が審査対象に加わったことは、深い意義を持つマイルストーンであり、台湾グルメの様相における地理的、文化的豊かさを反映している」と言及。また「特に新竹県は深みを持つ伝統的な客家料理が際立っている」とし、新選出店は台湾料理の日常の素晴らしさと地域的多様性・特色に、ふさわしい評価と注目を与えたものだと紹介した。
台湾版は2018年に初めて発行された。当初は台北市のみを対象としていたが、20年に中部・台中市、22年に南部・台南市と高雄市が加わった。
25年版の星獲得店は19日に発表される。
（黄巧雯／編集：名切千絵）
県市別の掲載数は台北37軒、台中23軒、台南30軒、高雄24軒、新北15軒、新竹県8軒、新竹市7軒。このうち37軒が新たに掲載された。新選出店のうち6割近くが台湾ローカルグルメや特色ある一品料理（小吃）を提供する店だった。
台湾版は2018年に初めて発行された。当初は台北市のみを対象としていたが、20年に中部・台中市、22年に南部・台南市と高雄市が加わった。
25年版の星獲得店は19日に発表される。
（黄巧雯／編集：名切千絵）