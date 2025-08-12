モデルでタレントのアンミカ（53）が12日、都内でABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「GIRL or LADY シーズン2」取材会に出席した。

結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディー”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。シーズン1に続いてMCを務め、「女性が男性を選ぶところから始まる。その選び方が私たちの本質を見事に突いている。選ぶ女性側の優先順位もすごく計られるし、自分に置き換えても面白いと思います」と語った。

先月17日に結婚14年を迎え、日々幸せな様子をSNSで投稿している。結婚するまでは「ダメダメな人ばかりと付き合っていた。別れ話をしたら泣きながらロータリーで寝転んで指を車にひかれた男性とか、イノシシの出る山に置き去りにされたり、本当のスパイだったり」と自身の恋愛遍歴で爆笑を誘い、「旦那さんが本当にすてきな方で、教えていただいて感じた喜びを（SNSに）書いているだけ」と明かした。

続けて「恋愛はお互いさま。被害者意識で『私こんな目に遭って』と言う人もいるけど、それもお互いさま。この番組を見るみなさんに本当に幸せになってほしいと思います」と語った。