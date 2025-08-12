歌手和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。ダウンタウン浜田雅功（62）との関係性について言及した。

浜田が初の個展を開催する話題から発展し、浜田との関係性について問われた。「浜やんって呼んでるんですけど」と前置きした上で「わりとLINEやメールで来るんですよ。歌番組の司会もやってたし。私が誰かとコラボした時に『あの鐘を鳴らすのはあなた』ってもう何百回歌ってるのに、転調するのに間奏を2小節から4小節にしたんですよ」と切り出した。

そして「出られなくなっちゃったの。歌始まって、生放送の。それを浜やんが見てて、（連絡が）来たわけ。『何してんねんアホ、ちゃんと歌わんかい』って。ある国の首相の前歯を真っ黒に塗って笑う写真…ゾッとした。言いたいんだけど、どこの国かは言えない」と笑った。

「めっちゃワロタけど、人には見せられない。そういう、オモロイことを考えるのはすごいうまい」と語った上で「歌を間違うと結構厳しいですね」と続けた。

