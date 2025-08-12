この夏の手土産、もう決まった？　注目の新ブランド「東京ばにゃ奈クッキーズ」がかわいすぎた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

7月17日JR東京駅構内に｢東京ばな奈ワールド」 とCHOCOLATE Inc.の共同開発で生まれた新クラフトクッキーブランド「TOKYO BANYANA COOKIES（東京ばにゃ奈クッキーズ）」の店舗がオープンしました。メディア向け内覧会にお邪魔して店舗の様子を見てきたのでレポートします。

■愛らしさ全開の「ばにゃ奈」たちが主役のクラフトクッキーブランド

今回、ブランドの誕生と一緒に新しいキャラクター『東京ばにゃ奈』も登場。NEKOTOKYOに暮らす、食いしん坊なねこ達で、あま〜いものを食べすぎてまんまるになってしまったという、とってもかわいいのにちょっとドジで愛らしいキャラクターです。

「東京ばにゃ奈クッキーズ」はそんな「ばにゃ奈たち」が主役のクラフトクッキーブランドなんだとか。

バナナバター味、メープルラテ味、トマトチーズ味、梅バター味、宇治抹茶あずきバター味、黒ごまバター味の全6種類のフレーバーが展開されている東京ばにゃ奈クッキー。

パッケージには、それぞれのフレーバーのイメージに合わせたキャラクターが描かれています。

ばにゃ奈が全面に描かれたこちらは1箱3枚入りのクッキーが3箱入って、合計9枚のクッキーが入っています。

フレーバーは、バナナバター味、メープルラテ味、トマトチーズ味の3種類。

大集会ボックスのパッケージには、ばにゃ奈たちが暮らすカラフルでポップなNEKOTOKYOが描かれています。

こちらは、1箱3枚入りのクッキーが6箱入っていて、全18枚入りです。

フレーバーは、ねこさんボックスに入っているバナナバター味、メープルラテ味、トマトチーズ味に加えて、梅バター味、宇治抹茶あずきバター味、黒ごまバター味の6種類。

そして、金土日祝のホリデー限定で発売されるこちらの「ビッグソフトクッキー チャンクル」。

3枚セットで発売されていて、箱を開けると中は個包装になっています。

個包装の透明なパッケージにもチャンクルが描いてあってかわいいですよね！

この「ビッグソフトクッキー チャンクル」は、一口食べると柔らかいクッキー生地にバナナの優しい甘さが口の中に広がります。

大粒のチャンクなチョコレートとバナナの王道な組み合わせで、めちゃめちゃおいしい！

牛乳と一緒に食べてみるのもオススメです。

■自分用にも大切な人への贈り物にもぴったり

ばにゃ奈の“しっぽ”のような形が特徴の東京ばにゃ奈クッキーズ。ぷっくりとしていてサクほろ食感がクセになります。

好きなフレーバーやキャラクターで選ぶのも良し、自分用のおやつにするのもおすすめですよ。帰省の手土産などにもぜひ、店舗に足を運んでみてくださいね！

■店舗概要

東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1丁目9-1

JR東京駅 八重洲中央口改札内

営業時間：6時半〜21時半

※休業日、営業時間は東京駅施設に準じます。

（えりか）