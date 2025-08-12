歌手でタレントの和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、ケンカで培った習性について明かした。

語り草になる数々の逸話が残っている和田。番組では本人に噂の真偽を直撃した。その一つが、「泥棒をボコボコにしたことがある」というエピソード。和田は「ホントです」と打ち明け、東京・中野サンプラザで番組収録中、楽屋泥棒を捕まえた逸話を語った。75年3月のことだという。

番組では、その時の記事が紹介され、「最近はケンカをしたことがないのでちょっとこわかった」という和田の談話が掲載されていた。

デビュー前には、ケンカに明け暮れる日々を過ごしていたと伝えられる和田。「ケンカって先手を打たないとダメ」と経験談を明かし、それを裏付けるような習性を明かした。「井上尚弥、ホリプロ（で同じ所属事務所）なんですけど、あの井上尚弥ですよ？やっぱリーチを測るもんね。リーチを測ると私の方が長いの。背が高いし」。もちろん2人が拳を交えることはないが、ボクシングの世界チャンピオンを前にしても、距離感をとっさに計算してしまうクセがあることを明かし、驚かせていた。

ケンカについては「芸能界に入ってからはそういうことは…。そういうことはって、前にもなかったです」と笑ってごまかしていた。