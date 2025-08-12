次回、最終回。「姫様“拷問”の時間です」第281話がジャンプ＋で公開8月25日まで完結記念として全話無料のキャンペーンを開催
画像は少年ジャンプ＋「姫様“拷問”の時間です」のページ（https://shonenjumpplus.com/episode/17106567267987413487）より【281話】 8月12日 公開
集英社は、「姫様“拷問”の時間です」の第281話を公開した。8月19日に配信予定の第282話で完結となる。
本作は、"敵に捕まった姫様が、おいしいものや楽しい遊びと引き換えに国の秘密を話す、という拷問を受ける"ギャグマンガ。第280話でついに姫様が釈放され、第281話ではそれから数か月後の魔王城に再び姫様が現れる。
完結を記念して、8月25日まで全話が無料で公開されている。
