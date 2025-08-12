TeNYテレビ新潟

下越と佐渡では、１２日夜のはじめ頃まで土砂災害に厳重に警戒し、中越と上越では警戒してください。

１２日午後４時３０分、新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。

発表によりますと１２日は、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となるため、雷を伴って強い雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

また、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、１２日夜のはじめ頃にかけて、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

◆１０日の降り始めから１２日午後４時までの各地の降水量
　　佐渡市羽茂　２４１．０ミリ
　　新潟　　　　１９２．５ミリ
　　関川村下関　１７９．０ミリ
　　胎内市中条　１６６．５ミリ
　　新潟市松浜　１５５．０ミリ

◆雨の予想
１２日に予想される１時間降水量は多い所で、
　　下越　２０ミリ
　　中越　２０ミリ
　　上越　２０ミリ
　　佐渡　２０ミリ

１３日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　下越　４０ミリ
　　中越　４０ミリ
　　上越　４０ミリ
　　佐渡　４０ミリ

