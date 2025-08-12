【大雨警戒】中・下越は土砂災害に厳重に警戒を 雷をともない、大雨となる所も｟新潟》
下越と佐渡では、１２日夜のはじめ頃まで土砂災害に厳重に警戒し、中越と上越では警戒してください。
１２日午後４時３０分、新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。
発表によりますと１２日は、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となるため、雷を伴って強い雨が降り、大雨となる所がある見込みです。
また、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、１２日夜のはじめ頃にかけて、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。
佐渡市羽茂 ２４１．０ミリ
新潟 １９２．５ミリ
関川村下関 １７９．０ミリ
胎内市中条 １６６．５ミリ
新潟市松浜 １５５．０ミリ
◆雨の予想
１２日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ２０ミリ
中越 ２０ミリ
上越 ２０ミリ
佐渡 ２０ミリ
１３日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 ４０ミリ
中越 ４０ミリ
上越 ４０ミリ
佐渡 ４０ミリ
下越と佐渡では、１２日夜のはじめ頃まで土砂災害に厳重に警戒が必要です。