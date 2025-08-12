下越と佐渡では、１２日夜のはじめ頃まで土砂災害に厳重に警戒し、中越と上越では警戒してください。



１２日午後４時３０分、新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。



発表によりますと１２日は、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となるため、雷を伴って強い雨が降り、大雨となる所がある見込みです。



また、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、１２日夜のはじめ頃にかけて、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。





◆１０日の降り始めから１２日午後４時までの各地の降水量佐渡市羽茂 ２４１．０ミリ新潟 １９２．５ミリ関川村下関 １７９．０ミリ胎内市中条 １６６．５ミリ新潟市松浜 １５５．０ミリ◆雨の予想１２日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ２０ミリ中越 ２０ミリ上越 ２０ミリ佐渡 ２０ミリ１３日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ４０ミリ上越 ４０ミリ佐渡 ４０ミリ下越と佐渡では、１２日夜のはじめ頃まで土砂災害に厳重に警戒が必要です。