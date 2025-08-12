初めての全国大会出場を決めた横手南中学校野球部の選手たちが秋田放送を訪れました。



「自分たちの野球をやりきって、守りからリズムを作りたい」と全国大会への意気込みを語りました。



「全国大会出場おめでとうございます」



秋田放送を訪れたのは横手南中学校野球部、キャプテンの高橋天翔選手や副キャプテンの熊谷瑛太選手です。



10日まで秋田市で開かれていた中学野球の東北大会で3位となり、初めての全国大会出場を決めた横手南。





第3代表決定戦は、序盤にリードされて追いかける展開が続きましたが、最終回に副キャプテンの熊谷選手が勝負を決めるタイムリーヒットを放ち逆転勝ちをおさめました。熊谷瑛太選手「一球に集中して来た球をしっかり捉えることができました」川口局長「同級生とかからどんなこと言われました？」熊谷瑛太選手「すごかったね、とか。そういういろんな褒め言葉っていうか多かったです」全国大会の会場は九州・佐賀県です。移動は新幹線を乗り継いで10時間ほどかかる見込みで、選手たちはうまく勉強時間にもあてながら勝負の地に乗り込みます。高橋天翔主将「手ごわい相手が来る分、より自分たちの野球というところをやりきらなければいけないというふうに思うのでしっかり全力発声とかも心がけながら守りからリズムを作って試合ができるようにがんばっていきたいと思います」全国大会は18日に開幕し、横手南は初日の一回戦で大阪・吹田市の山田中と対戦します。