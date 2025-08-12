¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè43ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¡¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ÇËãÈþ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ÏÂÌé¤¿¤Á
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè4´ü¤ÎÂè43ÏÃ¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ÈÈà½÷-¥Ï¥ï¥«¥Î-¡×¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§±«µÜÅ·¡¢¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¤È¥Ê¥º¥Ê¤Ø¤Î»×¤¤¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡2020Ç¯7·î¤è¤ê¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½ºßÂè3´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¡£¸¶ºîÌ¡²è¤ÏÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,350ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î12Æü¤ËÏ¢ºÜ7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Âè43ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤¿°ì¹Ô¤ò¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈËãÈþ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¸µ¡¹Èà½÷¤â¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ËÍè¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢³§¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¡¢°§»¢¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÂÌé¤Ï¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢·ªÎÓ¤ÏÌ©¤«¤ËÎÜ²Æ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ--¡£¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ëÈà½÷¡Ù¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤âÈ¯É½¡£µÓËÜ¤ò¾å¸¶è½·Ã¤¬¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤ò¾¾±à¸ø¤¬¡¢±é½Ð¤òÃæÌî¾´»Ò¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤òÊ¿»³´²ºÚ¤¬¡¢Áíºî²è´ÆÆÄ¤ò¾®Ìî¤Ò¤í¤ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë