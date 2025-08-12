ウエスタン・リーグのソフトバンク―くふうハヤテ戦（12〜14日、タマスタ筑後）で毎年恒例の人気イベント「若鷹夏祭り」を今年も開催する。先週末から降り続いていた雨も上がり、お祭りムード全開だ。

注目イベントは、甚平姿で登場した選手と2ショット写真が撮れる「写真撮影会」だ。当日の観戦チケットを持っているホークス筑後ファンクラブ会員を対象に、各日抽選を行う。12日の撮影会には、イヒネ・イツア内野手と山下恭吾内野手が登場した。

初めて甚平を着るというイヒネ選手は白色を選び、かっこよく着こなした。練習直後だったこともあり、山下は「涼しい！」と繰り返し叫んでいた。今季のスローガン「PS！」ポーズなど、要望に応えながら撮影。真夏の太陽の下、夏らしさがあふれる空間となった。

参加選手は当日に発表され、日替わりで、甚平姿の選手が登場予定。また入場者には、観戦に便利な特製グッズが配布される。12日はトートバッグ、13日はシートクッション、14日はフード付きタオルをプレゼント。その他限定グルメも販売されており、夏休みのお出かけにおすすめのイベントとなっている。