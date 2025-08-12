1¾¡4ÇÔ¤ÎÊÉ¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¡ÄÉÙ±Ê·¼À¸¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤Î³èÌö¤¬µÕÅ¾¤Î¸°
¡¡FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡¢¥Ù¥¹¥È8¤ò¤«¤±¤¿½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾¹ñ¤ÎÂÐÀï¤Ï²áµî5»î¹ç¤Ç1¾¡4ÇÔ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÍ¿¤·¤ä¤¹¤¤Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ð¥Î¥óÀï¾¡Íø¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤¬ºÇÄã¤Ç¤â¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤Ï¡¢½éÀï¤Î¥·¥ê¥¢Àï¤ò99－68¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Âè2Àï¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë70－78¤ÇÀËÇÔ¡¢ºÇ½ªÀï¤Î¥°¥¢¥àÀï¤ò102－63¤ÇÀ©¤·¤Æ2¾¡1ÇÔ¡£¥°¥ëー¥×B¤Î2°Ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥§ー¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ï¡¢½éÀï¤Ç¥«¥¿ー¥ë¤Ë84－80¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë80－93¤ÇÇÔ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤â86－97¤ÇÇÔÀï¡£1¾¡2ÇÔ¤Ç¥°¥ëー¥×A¤Î3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡FIBA¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¹ñ¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï²áµî5»î¹ç¤ÇÆüËÜ1¾¡4ÇÔ¡£2001Ç¯¾å³¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÇÆüËÜ73‑83¡¢2003Ç¯¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ç76－63¡¢2005Ç¯¥Éー¥Ï¡Ê¥«¥¿ー¥ë¡Ë¤Ç77－59¡¢2007Ç¯ÆÁÅç¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ç77－67¡¢2011Ç¯Éð´Á¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ç78－80¡£ÆüËÜ¤Ï1¾¡4ÇÔ¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤Ù¤¯Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï90.3ÆÀÅÀ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É42.7ËÜ¥¢¥·¥¹¥È21.7ËÜ¡¢2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨58.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨38.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨82.7¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈÁ´ÈÌ¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ï83.3ÆÀÅÀ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É40.3ËÜ¥¢¥·¥¹¥È20.0ËÜ¡¢2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨50.3¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3P¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨29.0¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤ä¤ä¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶Ñ8.7ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤¬¸÷¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ÏÂç²ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¡Ê¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¡¢Ê¿¶Ñ21.8Ê¬½Ð¾ì¤Ç20.0ÆÀÅÀ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.3ËÜ¥¢¥·¥¹¥È1.0ËÜ¤ò¥Þー¥¯¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨51.4¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢ÆÃ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨47.8¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨84.6¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥·¥åー¥ÈÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£2023Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ò·è¤á¤Þ¤¯¤ëÉÙ±Ê¤À¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ò¼´¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÖ¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¤Ï¤º¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÉÙ±Ê¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áfiba.basketball
¡¡¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡Ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¤Îº£Âç²ñ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ17.7ÆÀÅÀ¤Ç¥Áー¥àÆâ¾å°Ì¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É12.7ËÜ¤ÇÂç²ñ¥È¥Ã¥×¡¢¥¢¥·¥¹¥È2.3ËÜ¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î»ÙÇÛÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥íー¥ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Îー¥Þー¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤¢¤¹¤«¤µ¤ºÊü¤Ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤â¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¹¶·â¤ÎÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áfiba.basketball
¡¡ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤À¤¬¡¢ÉÙ±Ê¡¢¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÁª¼ê¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÏÃæÅì¤Î¶¯¹ñ¤À¤¬¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥ºGAME3¥°¥¢¥àÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü