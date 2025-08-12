»°ãø·°¤Ï31ÈÖ¼ê¡ªÊÆÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥×¥ì¥ß¥¢Àï»Î¤Î½øÎó¤òÈ¯É½¡£No.£²¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡¢²¦¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ä¡ÖÂ¾¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¡©¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î15Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë³«ËëÀï¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂÐ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤¦¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÆÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° ¥È¥Ã¥×50¡§2025-26¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡£ÆÈ¼«¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢Àï»Î¤ò½ç°ÌÉÕ¤±¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÍ£°ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤ËÆ±¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤À¡£¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤è¤ê£±¥é¥ó¥¯¾å¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¤è¤ê£±¥é¥ó¥¯²¼¤Î31°Ì¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¿·ÀïÎÏ£²¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×£³¤Ï¾å¤«¤é¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¡Ë¡£ºòµ¨¤Ë29¥´¡¼¥ë18¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ÈMVP¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤Î²¦¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤òÁª½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡ØESPN¡Ù¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¡©Èà¤Ï¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥¿¥Ã¥Á¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬·èÄêÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡×
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢½øÎó¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×10¤È¡¢»°ãø¼þÊÕ¤Î½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
£±°Ì ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë
£²°Ì ¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
£³°Ì ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¡Ë
£´°Ì ¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
£µ°Ì ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
£¶°Ì ¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë
£·°Ì ¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
£¸°Ì ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
£¹°Ì ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡Ë
10°Ì ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥µ¥ê¥Ð¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
29°Ì ¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
30°Ì ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡Ë
31°Ì »°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë
32°Ì ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡Ë
33°Ì ¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
