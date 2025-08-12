ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÈÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¡Ä°ÕÃÏ¤ÃÄ¥¤ê¤Ç°¥¤·¤¤ÇØÃæ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Î¤¹¤ì°ã¤¦Í¥¤·¤µ¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè97²ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè97²ó¡Ê2025Ç¯8·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò
¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ö
¡¡¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Å´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤Ï¤Î¤Ö¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»Å»ö¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ï¤¹¤ë¤È¡¢¾¦»ö²ñ¼Ò¤ÎÈë½ñ¤Î»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤ÊýË¡¤Ê¤Î¤è¡×
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¡×
¡¡¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö6Ç¯´Ö¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿ÎÏ¤È¿¼¤¯²¼¤²¤¿Æ¬¤Ë¤ÏÍÌµ¤ò¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¢¡¢ºòÆü¤Î¤Î¤Ö¤ÎÍÍ»Ò¤À¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¤é²¼¼ê¤Ë½Ð¤Æ¡¢Å´»Ò¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Î¤Ö¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÅ´»Ò¤Ï¡ÖÀ¶¤é¤«¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¶¤é¤«¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Æ¤ÎÈë½ñ¤ÏÌ³¤Þ¤é¤ó¤¡×
¡¡Å´»Ò¤Ï¤Þ¤¿¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ÎÅ¹¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¡¢Å´»Ò¤Î¤Ê¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¶¤é¤«¤Ê¤â¤Î¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤ï¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¶¤é¤«¤ÊÉôÊ¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÅ¥¿å°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡×
¡¡¿ÞÀ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Å´»Ò¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¡¢¤ÈÂÁá¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤â¤Þ¤¿¸É»ù¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Çã¤ï¤º¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤º¤ó¤º¤óµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÖÇØÃæ¡×¤¬¤³¤Î²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
