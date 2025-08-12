お笑いコンビ「オール阪神・巨人」の巨人が１２日、ブログを更新し、６度目の頸椎手術から半年が経過したことを報告するとともに、壮絶な写真をアップした

「半年でやっと写真出せました。」というタイトルでブログを更新した巨人は「今年２月１０日に頚椎の６回目の手術をして半年…こんなにしんどい 辛い半年に成るとは思ってもいませんでした」とつづり、首のレントゲン写真をアップした。

写真には人工骨とボルトが写っていて、ひと目見ただけで壮絶な治療だったことが確認できる。巨人は「写真を見る度に…これはちょっとやそっとで普通には戻らないわ てつくづく思わされます よくこんなんで．術後２７日目でＮＨＫの仕事にその後舞台に戻れたなぁ〜と思います…」と振り返った。

さらに写真に写ったものが「前方固定術のクリップ」「縫合クリップ」などと説明したうえで、「気持ち悪くてすいません…今まではアップすらしようと思わなかったんですが…少しマシになったんでしょうね」と記した。

続けて自身の首にある手術痕の写真もアップし、「術後２０日過ぎまでは痛さと辛さで．本当に二度と漫才は出来ないなぁ 人生が終わったって思ってました」。

だが今では回復したようで、「そんな僕が昨日は腰を傷められたきよし師匠の代演でＮＧＫで漫才 僕もその節は助けて頂きましたので…もう皆 この歳ですので助け合ってぼちぼち進んで行かないとね 今僕の首には１１個の人工物が入ってます もうロボットやん ＡＩやったらええねんけど」と冗談交じりにつづった。