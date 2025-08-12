歌姫テイラー・スウィフトが１２日、通算１２作目となるニューアルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」のリリースを電撃発表した。米メディア「ページ・シックス」が１２日、報じた。

テイラーは恋人でＮＦＬカンザスシティ・チーフスのスーパースター、トラビス・ケルシーと、その兄で元ＮＦＬ選手のジェイソンが司会を務めるポッドキャスト番組「ニューハイツ」に出演。ニューアルバムを発表することをサプライズ発表して、ファンを大喜びさせた。

「これは私の最新アルバム『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』です」とテイラーがタイトルを発表すると、司会陣は歓喜の叫び声を上げた。

発売日や曲目など詳細は明かされなかったが、テイラーは動画を自身のインスタグラムに投稿。ミントグリーンにオレンジ色で「ＴＳ」と記されたアナログ盤のアルバムを取り出して「これが私の新しいアルバムです」と語った。アルバムのジャケットにはモザイクが施されており、ビジュアルは非公開だったが、１３日配信予定の番組の中で正式発表されるものと見られている。

テイラーにとっては昨年４月にリリースした「ザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメント」に続くアルバムとなる。テイラーはレコード会社の独断によって版権を失っていた初期のスタジオアルバム「テイラー・スウィフト」「フィアレス」「スピーク・ナウ」「レッド」「１９８９」「レピュテーション」のマスターテープを５月に買い戻したばかりだった。

「これが本当に起こっていると知って以来、時折り、喜びの涙が溢れてきました。本当にこの言葉を言えるようになったんです。私がこれまでに作った音楽はすべて…今は…私のものになりました。」とテイラーはインスタグラムで共有した手書きの手紙につづっている。

大規模な「ジ・エラス・ツアー」が昨年１２月に終了して以来、ファンはテイラーの次の動きを待ち望んでいた。同ツアーは、世界中で２０億ドル（約２９６５億円）以上の興行収入を記録し、史上最高収益のツアーとして金字塔を打ち立てた。いよいよ世界の歌姫が次なるステップに踏み出しそうだ。