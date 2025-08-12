ｕｎｅｒｒｙ<5034.T>は１２日の取引終了後、２５年６月期の単独決算を公表するとともに、２６年６月期の業績予想を発表した。今６月期は、売上高は前期比３４．３％増の５０億２００万円、営業利益は同６０．４％増の５億円、最終利益は同２０．５％増の４億円を計画。同社は人流データによるビッグデータプラットフォームを運営しており、継続的に取引する「リカーリング顧客（４四半期以上連続で取引があるか直近3カ月以上連続で取引のある新規顧客企業）」の積み上げと売上高拡大を見込む。



２５年６月期は売上高が前の期比３１．４％増の３７億２６００万円、営業利益が同７４．２％増の３億１１００万円、最終利益が同４．９倍の３億３１００万円となった。店舗・地域・観光地における⽣活者の⾏動を分析する「分析・可視化サービス」や、広告をきっかけとする来店・購買を計測・最適化する「⾏動変容サービス」が売り上げを大きく伸ばした。



出所：MINKABU PRESS