この記事をまとめると ■ケーニグセグは北欧スウェーデン発のスーパーカーブランドだ ■これまでに数々のスーパーカーをリリースしている ■高い技術力をもつのが同社の強みだ

ケーニグセグとはそもそもどんなメーカーなのか

スウェーデンの自動車メーカーといえば、やはり誰もが最初にイメージするのはボルボだろう。だが、このスウェーデンには、もうひとつ忘れてはならないメーカーがある。それは世界最高峰のハイパーカーを生み出すケーニグゼグだ。

1994年に当時22歳という若さだったクリスチャン・フォン・ケーニグゼグによって設立された同社は、1996年にファーストプロトタイプとなる「CC」を生み出すと、2000年のパリサロンではそのコンセプトを継承した「CC8S」を、やはりプロトタイプとして初披露。ケーニグゼグの存在はそれによって世界のカーマニアに広く知られることとなった。

実際にそのプロダクションモデルが発表されたのは、2003年のジュネーブショーでのこと。このCC8Sをスタートに、それから現在に至るまでケーニグゼグは常に斬新な、そして革新的なテクノロジーを採用したニューモデルを続々と発表し続けてきた。その代表的なものだけを列記しても、2004年にはCC8Sの進化型ともいえる「CCR」が、また2006年には「CCX」、そして2010年には「アゲーラ」がリリースされている。

さらに2015年には、ケーニグゼグ伝統のV型8気筒ツインターボエンジンにエレクトリック・モーターを組み合わせた、ハイブリッド・ハイパーカーの「レゲーラ」を発表。ここでケーニグゼグのプロダクションモデルは大きな進化を遂げることになる。

もちろんハイブリッド機構をもたないモデルも、さらに魅力的な姿へと成長を遂げていく。2015年に発表された「アゲーラRS」などはその代表的な例。それは、2019年になるとクリスチャン・フォン・ケーニグゼグの父の名を掲げた「ジェスコ」へと進化。2020年には初の4シーターモデルとなる「ジェメーラ」も誕生し、こちらもまた大きな話題を呼んだことは記憶に新しい。

ちなみに最新モデルの「サデイルズ・スピア」は、ジェスコの正常進化型と考えられるモデルで、さらにエアロダイナミクスを追求したボディや、吸排気システムや制御系を見直すなどの改良が施された5リッターのV型8気筒ツインターボエンジンを採用。レギュラーガソリンを使用した場合でも1300馬力、E85燃料使用時には1625馬力という最高出力を発揮する。

老舗に負けない高い技術力が光る

その設立から約30年、このように積極的なニューモデルの投入で、常に大きな話題を提供してきたケーニグゼグ。彼らの発展の背景には、きわめて高い技術力があることは容易に想像できるところだろう。前で触れたジェメーラなどは、まさにそれを証明する1台。

ミッドに搭載される、エキゾーストシステムをVバンクのセンターに導く構造となる、コンパクトなレイアウトのV型8気筒エンジンには、これもまたケーニグゼグ自身が開発したLSTT＝ライトウエイト・スピード・トゥールビヨン・トランスミッションが組み合わされる。さらにダークマターとネーミングされた、同じく自社製のテクノロジーを採用したエレクトリック・モーターが組み合わされている。そのパワーユニットの革新性は驚くべきものと評してもよいだろう。

ケーニグゼグのエンジン開発は、より大きなパワーを実現することだけを目的とはしていない。2016年に発表された2リッターの直列3気筒エンジンは、これまでのカムシャフトによるバルブ駆動を根本から見直した、ニューマチック・ハイドロ・エレクトリック・アクチュエーターを採用することで、さらに綿密なエンジン制御を可能にしたもの。それによってエンジンの小型軽量化とともに、高出力化、そしてもちろん低燃費化を実現することが可能になった。

ハイパーカーの世界において、もはや確固たる地位を築き上げたケーニグゼグ。この極北のハイパーカーメーカーからは、はたしてこれからどれだけ魅力的なモデルが誕生していくのだろうか。これからももちろん、ケーニグゼグは世界を驚かせる話題が数多く提供されていくはずだ。